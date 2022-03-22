中華電信2022智慧城市展 數位創新視界擘造智慧新城市

亞洲規模最大的智慧城市專業展會「2022智慧城市論壇暨展覽（ SCSE）」自22日起於台北市南港展覽館二館展開4天 精采展期。身為電信龍頭的中華電信已連續九年參與此盛會， 今年以「數位創新視界擘造智慧新城市」為主軸， 展出中華電信跨域引領的5G垂直數位創新擘劃藍圖，共9項智慧應 用展項，呈現中華電信數位創新及5G智慧科技應用的領導地位。

中華電信擁有5G最大頻寛、最佳頻段、最廣涵蓋， 及最多基地台的基礎建設優勢，加上本身資通訊技術優勢，致力於為 企業客戶開拓疫後數位升級新商機。中華電信董事長謝繼茂强調：「 中華電信專注企業ESG永續發展，身為電信產業領導者，協助台灣 百業升級，邁向數位轉型升級更是中華電信的社會責任」。中華電信 針對企業客戶，聚焦於5G+AIoT、雲端IDC、 資安等創新數位應用，持續深化廣結盟策略， 以客戶為中心的聯盟理念，提昇企業客戶價值，為百業數位賦能、 產業創新、永續共榮。

今年亮點展項為「企業專網- 5G智慧無人搬運車創新雲端服務」、「智慧交通」、「智慧救護」 及「科技執法」四大創新應用。

「企業專網- 5G智慧無人搬運車創新雲端服務」將展示AMR( Autonomous Mobile Robot)自主移動機器人透過5G企業專網傳遞AI辨視影像， 進行工廠AMR任務規劃及路徑指引之應用。並在智慧無人搬運車上 裝設相機，搭配AI及大數據分析，進行產線自動巡檢（ 例如機台警示偵測及人員安全巡檢）情境。AMR在行進間隨時將影 像透過企業專網回傳至AI server辨識，改善以往工廠透過Wi-Fi連線時涵蓋範圍小 、跨AP移動會中斷及干擾較嚴重、安全性較差等問題。促進智慧工 廠內AI 無人搬運車更安全、快速地傳遞資料以及應對工廠各種變化，提供更 聰明及高品質的創新服務。

「智慧交通」利用車載資通訊服務及智慧交通控制的經驗與5G先進 技術結合，打造智慧交通解決方案，使用雲端建置、標準化介接，以 提供跨場域應用，可將車聯網服務推及至城鄉，解決地方政府各式交 通議題，打造更可靠和安心的交通環境。

「智慧救護」以5G技術導入智慧救護系統，隨著疫情常態化，大型 意外事件頻傳，緊急救護品質及效率備受考驗， 強化緊急醫療救護之銜接，包括：提高到院前準備、到院後急診醫療 與照護支援，以精進各項緊急醫療救護品質，建立創新急救模式， 爭取「黃金救援」時間，讓醫療照護零距離。

「科技執法」針透AI影像辨識與雲端服務，與警政交通單位共同合 作，以即時性的交通智能取締，協助治少交通事故發生，守護用行車 與路人安全，提供更安全、友善的科技防衛智慧生活。

以上4項精采創新應用，連同另5項「智慧運籌管理」、「無人機智 慧巡檢」、「AR互動體驗」、「雲網融合」，及「中華電信5G智 慧桿×智慧城市平台」智慧科技應用，均是今年特為政府機關與企業 客戶展出的量身訂作創新整合方案，一同打造數位轉型新時代。

中華電信以「5G專網」及「智慧製造、智慧農業和智慧樓宇」 為基礎，以實現5G+智慧解決方案、AIOT、Big Data和Cloud等創新應用為願景，結合台灣優質的軟、 硬體廠商，協助泰國成為北東協「產業轉型」與「科技創新」 的擘劃者，榮獲今年「2022智慧城市系統整合輸出獎」肯定。 未來，中華電信仍持續以泰國的成功經驗複製到海外， 結合台灣軟硬體實力進軍全球市場。

中華電信也將參與自3月24日起為期3天的「2022智慧城市展 (高雄展區)」，首度北南共同聯展， 連袂展現中華電信在全台智慧生活創新應用的豐碩成果， 歡迎各界蒞臨中華電信台北及高雄智慧城市展展覽館， 親身體驗智慧城市新未來。中華電信身為電信業領導者， 並為數位轉型中重要的角色，長期深獲國內外業者高度肯定。 中華電信將持續廣結盟與台灣各產業攜手合作， 引領台灣邁入智慧連結的創新未來，齊力前進全球市場， 並迎向智慧城市新未來。

「2022智慧城市展_中華電信高雄展區資訊」

展期：2022/03/24(四) ~ 2022/03/26(六)

展區：高雄展覽館南館S2-510攤位

照片來源：中華電信提供

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