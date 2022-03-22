馬紹爾總統籲聯合國結束對台灣「可恥沉默」 馬國國會行前通過挺台決議

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞訪台，今（22）日受到軍禮迎接之禮遇，並獲頒「采玉大勳章」。馬國也搶在柯布亞出訪前通過友台決議，支持台灣參與重要國際組織及活動，並感謝台灣人民與政府對該國的支持。

今日上午總統府以鳴放21響禮炮等軍禮儀式歡迎柯布亞（David Kabua），總統蔡英文偕同副總統賴清德與之會晤，並談及兩國將成立「臺馬氣候變遷調適應變基金」及完成「臺馬農業合作協定」的修訂。

蔡英文親自頒贈「采玉大勳章」給柯布亞，並表示兩國共享歷史悠久與豐富的南島文化，連結緊密，自1998年正式建交以來，彼此友誼堅若磐石。馬國國會最近更一致通過決議，重申馬國對臺灣的堅定支持。

總統親為柯布亞總統配掛「采玉大勳章」(圖／總統府）

柯布亞則提到，自疫情爆發以來，臺灣除了展現非凡的領導能力與堅忍不拔的精神，更持續向全世界伸出援手，值得各界的肯定。他強調，無論國家的大小貧富，只要團結，都能夠對全世界、全人類有所貢獻。因此，他再次呼籲聯合國結束對臺灣「可恥沉默」。臺灣人民有權利參加區域與國際會議及組織，馬紹爾將不遺餘力，持續支持。

外交部今日指出，馬國國會於18日通過友台決議，感謝台灣人民與政府對該國的支持，並支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織及活動。

外交部表示，該決議由馬國外貿部長粘瑞（Casten Nemra）領銜提出，獲得該國朝野參議員的一致支持。該國國會議長Kenneth Kedi表示，為能在柯布亞訪台前通過這項支持台馬雙邊關係的重要決議案，馬國國會特別於3月18日召開臨時會進行討論。

外交部提及，柯布亞總統於國會中呼籲朝野參議員支持簽署，以對長期堅定友邦台灣表達馬國的支持。柯布亞總統的友台發言立即獲得朝野參議員的正面回應，該決議案於當天上午順利通過。

外交部表示，該決議文指出，馬國人民及政府重申對中華民國（台灣）人民及政府堅定支持的誠摯感謝。台灣作為馬國的真誠友邦，馬國呼籲聯合國立即採取行動，有效解決台灣2,350萬人民遭不當排除在聯合國體系外的問題。