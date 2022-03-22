【3月民調】6成民眾擔心台灣像烏克蘭一樣單獨面對中共侵犯　認為日本較美國更可能出兵助台

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會今天（3/22）在台大校友會館舉行三月民調發表會，主題是「俄烏戰爭、兩岸危機與台灣民主」，這是基金會成立以來，第六十七次每月例行重大議題民調。由基金會董事長游盈隆教授主持/主講，並邀請丁庭宇、林濁水、蘇煥智等三位知名學者專家與談。

主要研究發現如下：

一、關於俄羅斯出兵攻打烏克蘭的正當性問題，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，有高達七成三認為俄羅斯這次出兵攻打烏克蘭沒有正當性，只有約一成的人認為有。

此外，值得注意的是，有三成九的人強烈質疑俄羅斯出兵完全沒有正當性可言。

二、關於台灣人如何看待烏克蘭孤軍作戰，最新民意顯示，二十歲以上的台灣人中，有高達八成七同情烏克蘭孤軍作戰的遭遇，6.1%不同情。值得注意的是，有五成六的人強烈同情烏克蘭落入孤軍作戰的處境。

三、關於蔡政府宣佈經濟制裁俄羅斯，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，六成四贊成蔡政府參與經濟制裁俄羅斯的行動，二成四不贊成。這項發現透露，絕大多數台灣人樂見蔡政府在這項重大國際事務上勇於表現台灣的立場和主張。

四、關於台灣人是否擔心有朝一日需單獨面對中共武力犯台，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，六成會擔心有一天台灣和烏克蘭一樣，軍事上須單獨面對中共（中國）武力犯台，約三成八不擔心。值得注意的是，有近二成八的人非常擔心，如果換算成實際成年人口數已超過500 萬人。

五、關於台灣人是否認為可以單靠自己的力量阻止中國解放軍佔領台灣，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，七成八覺得單靠台灣自己的力量不可能阻止中共佔領台灣，一成六覺得有可能。

六、關於台灣人是否相信美軍會參戰協防台灣，如果有一天中共武力犯台，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，近三成五基本上相信美軍會參戰協防台灣，但有高達五成六不相信；不相信者比相信者多21.4 個百分點。

七、關於台灣人是否相信日軍會參戰協防台灣，如果有一天中共武力犯台，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成三基本上相信日本自衛隊會參戰協防台灣，四成九不相信；不相信者比相信者多5.5 個百分點。

八、關於現行四個月軍事訓練役是否合理的問題，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，七成七認為現行役男只須服4 個月軍事訓練役並不合理，一成五認為合理。值得注意的是，有三成六的認為非常不合理。

九、關於延長現行四個月役期問題，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，七成六同意台灣役男服役至少要一年才合理，一成八不同意。

十、關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成二基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，三成三不贊同，贊同者比不贊同者多19 個百分點。

十一、 關於蘇內閣施政表現的民意反應，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，四成七基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成三不滿意。滿意比不滿意多4.4 個百分點。

十二、 關於台灣人的政黨支持傾向，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成六支持民進黨，一成四支持國民黨，13.5%支持民眾黨，2.8%支持時代力量、2.5%支持台灣基進，二成九中性選民。

本次調查訪問期間是2022 年3 月14-15 二天；以全國為範圍的20 歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1077 人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。