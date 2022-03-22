【緝毒合作看心情】華府智庫：美國類鴉片藥品猖獗 中國難辭其咎

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國類鴉片（opioids）藥物氾濫問題已是公衛災難，許多毒梟更將合成類鴉片藥物摻入毒品，戕害國人。為了杜絕此一成癮危害，美國多年來大力取締，並要求這類合成藥物的大宗出口國中國配合管制。然而，華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）高級研究員布朗（Vanda Felbab-Brown）調查指出，在美中關係急遽惡化的情況下，中國已不願配合跨國打擊毒品行動，對北京當局而言，地緣政治顯然凌駕於公衛重要性之上。

美國藥物成癮問題到底有多嚴重？2020年10月至2021年9月間，光是死於藥物濫用者就高達104,288人，其中78,388人死於類鴉片成癮。這一切可回溯至十年前，美國開始進口如芬太尼（fentanyl）這類的合成類鴉片藥物，毒品走私者嗅得商機，將之混入甲基安非他命、古柯鹼等毒品，使成癮者墮入深淵，傷害更大、致死率更高。

美國的芬太尼主要由中國進口，其藥品與化學產業在世界排名數一數二，卻未完善管理。直到2019年，中國不肖業者都還是能透過龐大網絡將芬太尼非法輸出美國，令有關單位相當頭疼。

在外交努力下，中國終於在2018至2019年間列管芬太尼等類鴉片藥物及芬太尼前體（fentanyl precursors），但管制的力道不足，上有政策，下有對策，中國業者改生產芬太尼前體原料，將目標轉向墨西哥大毒梟，「取道」墨國流入美國市場。墨西哥毒梟於是開始大量進口中國製芬太尼前體，以及製作前體的化學物質，接著走私進入美國。

部分中國供應商很懂得迎合墨西哥走私客的需求，甚至會將不列管的芬太尼與甲基安非他命前體包裹行銷，特別以西班牙文註明「絕對能過墨西哥海關」，顯見其猖狂程度。中國供應商如此明目張膽地勾結毒販集團，北京當局卻駁斥美方指謫，兩手一攤，稱其對於販售非列管類藥品的業者束手無策。

布朗指出，隨著兩國關係日趨緊張，雙方緝毒合作也搖搖欲墜。自2018以來，中國即未對美方提供的中國毒販情資採取行動，同樣地，中國與澳洲的反毒合作也因雙邊關係降至冰點而受挫。在中國刻意縱容之下，美國再多的懲治都使不上力。

誠然，在阻截毒品上，中國的確加大了國內取締力道，並加強了與東南亞、太平洋國家、聯合國的聯繫，但令人詬病的是，其執法行動具高度選擇性、追逐私利，且深受地緣政治利益主導。

布朗調查發現，北京鮮少主動查緝販毒頭子，除非其踩到政府利益。不同於拉丁美洲國家的首腦，中國犯罪集團不喜歡殺人滅口那套。此外，他們也相當清楚累積政治資本的重要性。除了與國內外官員交好、「廣結善緣」，這些毒梟在從事非法勾當之餘，還會為中國促進政治、戰略與經濟利益，或許也是一種保命手腕。