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台男自願當烏克蘭傭兵 外交部：不鼓勵、請三思

歐江安指出，經與波蘭駐台代表處查證，媒體報導有關王芮緹報名參加國際軍團的管道等相關資訊並非事實。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/22 15:31
台灣男子王芮緹21日前往烏克蘭駐波蘭大使館，欲申請為烏克蘭而戰。（圖／王芮緹臉書）

台灣男子王芮緹21日前往烏克蘭駐波蘭大使館，欲申請為烏克蘭而戰。（圖／王芮緹臉書）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）以單車窮遊世界的台灣男子王芮緹，要為烏克蘭人的自由而奮鬥，21日於烏克蘭駐芬蘭大使館接受烏克蘭國際傭兵面試並等候錄取通知。外交部發言人歐江安今（22）日表示，尊重國人決定，但請國人三思。

為女友遺願於2016年踏上環遊世界之路的王芮緹，曾於2017年旅經芬蘭，並登上當地媒體。19日他在臉書透露，再度前往芬蘭，並於21日分享了前往烏克蘭駐芬蘭大使館，接受國際傭志願軍面試。王芮緹表示樂意奉獻自己的血換烏克蘭人的自由，自己沒錢，就用沒錢的方式奉獻。

台男自願當烏克蘭傭兵 外交部：不鼓勵、請三思

台男自願當烏克蘭傭兵 外交部：不鼓勵、請三思

(圖／柳人不悔臉書）

中央社報導，王芮緹受訪表示，面試流程需填申請書，約十分鐘的面試中被詳細詢問作戰經驗。王芮緹曾為憲兵站哨兵，受過基礎軍事訓練，會使用槍枝。

報導提及，王芮緹表示會於21晚間先行搭船前往拉脫維亞，再騎車經由立陶宛到波蘭；若烏克蘭駐芬蘭使館拒絕參戰申請，可能將於立陶宛等沿途國家再做嘗試。

歐江安於今日的上午例行記者會上表示，若有國人想參加國際志願軍協助烏克蘭對抗入侵的俄羅斯軍隊，外交部對於國人見義勇為、想要為自由價值而戰的心情可以理解。

但歐江安也指出，經與波蘭駐台代表處查證，媒體報導有關報名參加國際軍團的管道等相關資訊並非事實。

歐強調，政府站在保護人民安全的立場，考量目前烏克蘭戰爭局勢動盪，人身安全面臨很大風險，外交部因此「不鼓勵」國人在這個時候前往烏克蘭。

她說，「每一個人對自己的生命負責，外交部尊重國人自己所做的人生決定；但是有關人生重大的決定，請國人三思。」

歐江安補充說明，有需要的國人，可以考慮致電給外交部瞭解烏克蘭當地的情勢，並重申外交部已多次透過發布旅遊警示、新聞說明等方式，呼籲國人避免前往烏克蘭，在烏克蘭的國人要儘速離境，以避免被戰火波及。
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