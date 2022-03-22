台灣9地方首長年輕照曝光 網友驚：這1位差很大！

台大教授王業立昨在臉書分享9名現任縣市首長年輕時的照片。（圖/截圖自臉書） 台大教授王業立昨在臉書分享9名現任縣市首長年輕時的照片。（圖/截圖自臉書）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）一名網友日前在Facebook上分享台灣9位地方首長的年輕照片，立刻引發大量討論，許多網友認為林姿妙和現在實在「差很大」，而林右昌、林智堅和盧秀燕都被點名是「校花校草」等級。

台大政治系教授王業立在Facebook發文，將台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、基隆市長林右昌、宜蘭縣長林姿妙、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌、台中市長盧秀燕及高雄市長陳其邁年輕時的照片做成一張組合圖，並配上「唉！誰沒有過去？」文字，十分莞爾。

在照片貼文的留言處，有網友直指林智堅像「小虎隊」成員，相當帥氣，也有人讚賞林右昌「太帥了，簡直是明星」，還有網友挖出盧秀燕擔任主播的照片，表示她只有稍微「走鐘」，現在跟以前都一樣美麗。

然而獲得大量網友一致認同「差很大」的，竟是宜蘭縣長林姿妙。照片中可以看到林姿妙留著俐落短髮，還有水汪汪的大眼搭配清秀五官，激似藝人鍾楚紅，不過現在卻被網友說「完全看不出來是誰」、「宜蘭最驚人」。

對此，林姿妙今（22日）接受媒體訪問時，尷尬回覆「那是高中的時候的相片，人生的過程當中，一段一段都會不一樣」。

另外，林智堅面對網友說「年輕像小虎隊成員，現在卻是胖虎隊」回應表示「比起年輕青澀時期的樣貌，她（太太）更喜歡現在有白髮、魚尾紋，更有男人味的我。」

至於高雄市長陳其邁，則在上午於高雄市議會接受媒體聯訪，被問到此事時說，「沒比較沒傷害，歲月是一把刀，從政更是利刃」。