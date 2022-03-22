最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗改怎辦?

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）第28期COVID-19公費疫苗預約平臺將於明（23）日起開放預約；另外，指揮中心宣布，該預約平台自4月1日起停止運作，不再提供民眾查詢和預約疫苗服務，民眾日後如有施打新冠疫苗的需要，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」查詢。

指揮中心發言人莊人祥說明，第28期疫苗提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，同樣依年齡採分流預約，施打時程自28日至4月3日止，民眾可於22日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊。

預約分流時程：

55歲以上 ：3月23日上午10時至3月25日中午12時。

：3月23日上午10時至3月25日中午12時。 38歲-54歲 ：3月23日中午12時至3月25日中午12時。

：3月23日中午12時至3月25日中午12時。 18歲-37歲 ：3月23日下午2時至3月25日中午12時。

另外，因應國內疫苗數量充足，預約平臺將於4月1日起停止運作，屆時將不再提供民眾進行預約查詢，請民眾務必妥善保存預約資訊，並依預約時間前往接種。

後續有疫苗接種需求民眾，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」資訊，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」篩選查詢疫苗廠牌或各劑次，就近選擇合約醫療院所預約接種，亦可前往隨到隨打接種站進行接種。



指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。