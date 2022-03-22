3/22台灣本土+10　嘉義喜宴群聚增6人、北市聯醫和平醫院護理師一家3口染疫

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增89例COVID-19確定病例，分別為10例本土個案及79例境外移入(26例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，其中1人與鹽水養雞家族群聚相關、6人與嘉義喜宴相關、3人為北市聯醫和平院區和其家人。

據了解，和平院區護理師主要負責發燒採檢站工作，3月19日曾接觸過美國、馬來西亞境外移入的確診病患，3月21日因症狀採檢確診、Ct值僅11，其先生、孩子Ct值比較高、30幾，目前還不知道是她先感染或被家人傳染，衛生單位正在疫調中，將驗抗體，目前已安排和平院區全面採檢，追查感染源。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為51例男性、27例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(17例)、馬來西亞(5例)、美國及印尼(各4例)、加拿大(3例)、新加坡、英國、瑞典、香港、韓國及德國(各2例)、丹麥、模里西斯、荷蘭、印度、拉脫維亞、西班牙、衣索比亞、泰國、茅利塔尼亞、澳大利亞及貝里斯(各1例)移入，另23例調查中。入境日介於今(2022)年3月6日至3月21日。



指揮中心統計，截至目前國內累計22,091例確診，分別為6,519例境外移入，15,518例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例，累計135例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。