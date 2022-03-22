【台灣能幫烏克蘭】外交部募得善款近7.9億 破200噸將分送斯洛伐克、波蘭

台灣民眾響應外交部募捐物資活動，12日內所捐物品已逾200噸。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影） 台灣民眾響應外交部募捐物資活動，12日內所捐物品已逾200噸。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞 攝影）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣外交部3月上旬接連發起為烏克蘭募款、募物資的活動，展現台灣良善力量。外交部發言人歐江安今（22）日指出，善款已近7.9億，所募物資總重量超過200噸，已啟運送往斯洛伐克、波蘭等國。

據財團法人賑災基金會今日公布數據，截至上午8時10分，三個星期來已募得788,917,445元， 累計116,326 筆捐款。烏克蘭募款專戶將於4月1日晚間23時59分截止，民眾若有意捐款，請務必注意時限。

（圖／財團法人賑災基金會）

歐江安指出，外交部於7日首度波蘭捐款1億新台幣（約350萬美元）。3月15日宣布二度捐贈，再捐波蘭650萬美元（對該國兩次捐款總額達1,000萬美元）。

此外，15日該部也宣布向斯洛伐克150萬美元、匈牙利150萬美元、捷克150萬美元，以及立陶宛50 萬美元。

歐江安表示，兩波捐款總計1,500萬美元（約新台幣4億2,200萬），善款皆透過我國駐各該國代表處轉致駐在國政府，或其指定的賑濟工作執行機構，用於救助其境內的烏克蘭難民。我方已請相關機構依透明、公開原則儘速辦理，事畢提供成果報告以昭徵信。我國駐歐相關館處積極接洽協調中。

關於賑烏克蘭愛心物資，歐將安說明，3月7日到18日所募愛心物資，經清點、分類、整理，箱數超過2萬箱（20,465箱），總重量超過200噸。17日首批5.5噸物資已啟運前往斯洛伐克，自18日起每天約10噸的運量分批送往斯洛伐克、波蘭等其他收容難民的國家，協助烏克難人民度過難關。

外交部統計，募集物資期間，參與志工人數共超過2400人次，外交部特別感謝慈濟、佛光山、IKEA、記者及媒體人士、學生及老師們、外交部同仁及眷屬，其他善心人士等自願擔任義工，協助整裡及分類物資。

外交部賑烏克蘭物資募集系列報導請參 【台灣能幫烏克蘭】

外交部賑濟烏克蘭專戶 捐款資訊

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行 長春分行

銀行帳號：102-005-124-619

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捐款專線：賑災基金會－（02）8912-7779

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