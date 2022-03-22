蔡總統座機與中國東航失事客機同型　台灣國防部：無飛安疑慮

總統行政專機國內慣稱「空軍一號」，是指空軍編號3701行政專機，專供總統使用，通常用來護送總統或其他高級政府官員。中央社109年1月24日... 總統行政專機國內慣稱「空軍一號」，是指空軍編號3701行政專機，專供總統使用，通常用來護送總統或其他高級政府官員。中央社109年1月24日檔案照片

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（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中國東方航空一架波音737客機昨(3/22) 在廣西失事墜毀，外界關切總統行政專機也同樣是波音737-800型，是否有安全疑慮。國防部副部長柏鴻輝今天表示，空軍在機隊維護上都按照既定計畫實施，飛航安全沒有疑慮。

圖為國防部副部長柏鴻輝。中央社3/17照片

中國東方航空公司一架波音737-800型客機昨下午在廣西失事墜毀，機上人員132人生死不明。外界稱為「空軍一號」的空軍松指部專機隊總統行政專機，與東航失事客機都為波音737-800型機，安全問題引發關注。

柏鴻輝上午赴立法院列席施政總質詢，他在會前接受訪問表示，波音系列飛機與全世界航空運輸息息相關，空軍在所有機隊維護上都依照既定維護計畫實施，飛安上沒有疑慮。

柏鴻輝指出，尤其發生這種重大意外，波音一定會發布技術指令給全球波音飛機操作者參考，空軍也會掌握相關訊息，確實維護飛行安全。

至於空軍新一代戰機的研發進度，柏鴻輝指出，戰機研發從初級教練機、高級教練機都有一系列規劃，下一代戰機研發計畫早已進行，也有很多立法委員關切，但此議題還在研發階段，國防部不便對外公開。

中國官媒中新網3月22日報導，中國東航一架波音737客機(MU5735) 昨天 (3月21日) 在執行昆明至廣州航班任務時墜毀。

目前，現場救援、善後處置及事故原因調查等工作正在進行中。對於外界關注的諸多問題，中新網也提出說明。包括:

➤執飛機型：波音737-800

事故航班由波音737-800執行，機齡6.7年，2015年6月22日交付東航雲南分公司，採用162座兩級客艙佈局(12座商務艙150座經濟艙)。對於外傳此次發生事故的是被停飛的737MAX，中新網特別澄清是737-800飛機無誤。

中新財經網並引述波音中國相關工作人員稱，「我們已經看到了相關報導，正在收集更多資訊。」

➤失事客機人員數目：132人

根據中國民航局通報和東航的公告，機上人員共132人，其中旅客123人、機組9人。

➤涉事機型停飛情況：東航已全部停飛

東航目前已經將該公司所有波音737-800執飛航班的飛機全部控制在地面，空中的航班落地後不再執行航班。

➤中新網報導並列出【尚待官方確認消息或資料】包括

一，傷亡情況：尚待披露

二，乘客名單：尚未正式公開

(截至發稿時，機上乘客名單尚未正式公開。)

三，失事原因：還在調查中

東航21日晚間公告：本次飛機失事的原因還在調查中，公司將積極配合相關調查，公司對本次飛機失事中遇難的旅客和機組人員表示沉痛的哀悼。

22日，波音中國相關工作人員對中新財經記者表示：我們正與東航開展合作，以向他們提供支持。同時，波音正與美國國家運輸安全委員會保持聯繫，我們的技術專家也為協助中國民航局開展調查做好了準備。