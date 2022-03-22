春天懶洋洋、提不起勁竟是「春睏」來襲！台灣營養師：心血管疾病患者更要當心　可用飲食、運動來改善

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）每到春天應該是萬物復甦的時機，但此時的你卻感覺到精神渙散、提不起勁？營養師解釋，這其實是「春睏」的症狀，主要是生理機能會隨著氣候的變化而改變，使腦部供氧量不足，尤其是心血管疾病族群更容易感到不適，建議民眾可以從改善飲食、規律運動等方式來告別懶洋洋。
營養師王證瑋在臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」分享，春睏是正常的生理現象，主要是生理機能會隨著氣候的變化而改變，氣候越來越暖，加快了身體的新陳代謝，消耗氧氣的速度也增加，使腦部供氧量不足，突然的改變讓大腦不適應，抑制了大腦的興奮感，也讓人覺得懶洋洋。
王證瑋提醒，春天也是心血管疾病好發期，由於氣溫忽冷忽熱，易導致血管收縮、血壓升高，此外，心腦血管病者普遍存在血管硬化的現象，血液循環不佳下也會造成疲勞睏倦感，若控制不佳更可能產生中風的危機。
以下為王證瑋提供的5個春睏又護心小撇步：
- 防寒保暖：不可少，定時量血壓保健康：春天別過早脫衣展示身材，清晨與夜晚溫差大時刻，務必做好保暖措施（背心、圍巾、帽子、手套等）；心血管疾病者，最重要的是要早晚都要量血壓，做好血壓監測。
- 一杯清茶解春睏，抗氧提神也護心：綠茶含有豐富的多酚類及兒茶素，研究發現，兒茶素抗氧化能力優異，不僅可以保護心血管外，綠茶中的茶胺酸與咖啡因兩者協同可提振精神，讓思緒清晰。
- 養出健康紅血球，攜氧足精神好：打哈欠、懶洋洋這種缺氧的表現，紅血球不健康也是一大原因，紅血球的營養包含蛋白質、礦物質（銅、鈷、鐵、維他命B12與葉酸），這些營養也可以從深綠色蔬菜、蛋豆魚肉類中取得，因B12源自動物食品，建議全素者額外補充B12。
- 用優質蛋白與Omega-3脂肪酸，為活力加分：照顧心血管計畫中，魚是很棒的選擇，不僅有優質蛋白讓身體修復補充體力，魚肉中含有DHA、EPA豐富Omega-3脂肪酸能幫助降低膽固醇，讓血循通暢。鮭魚、鯖魚、秋刀魚或鮪魚罐頭都富含Omega-3脂肪酸。
- 規律運動，告別懶洋洋：運動可促進循環，增強心肺功能，對中樞神經系統有一定的刺激作用，增加大腦含氧量，透過運動找回活力，也能讓心血管更加健康。