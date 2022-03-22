春天懶洋洋、提不起勁竟是「春睏」來襲！台灣營養師：心血管疾病患者更要當心　可用飲食、運動來改善

感覺到精神渙散、提不起勁？營養師解釋，這其實是「春睏」的症狀。（示意圖／pixabay） 感覺到精神渙散、提不起勁？營養師解釋，這其實是「春睏」的症狀。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）每到春天應該是萬物復甦的時機，但此時的你卻感覺到精神渙散、提不起勁？營養師解釋，這其實是「春睏」的症狀，主要是生理機能會隨著氣候的變化而改變，使腦部供氧量不足，尤其是心血管疾病族群更容易感到不適，建議民眾可以從改善飲食、規律運動等方式來告別懶洋洋。

營養師王證瑋在臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」分享，春睏是正常的生理現象，主要是生理機能會隨著氣候的變化而改變，氣候越來越暖，加快了身體的新陳代謝，消耗氧氣的速度也增加，使腦部供氧量不足，突然的改變讓大腦不適應，抑制了大腦的興奮感，也讓人覺得懶洋洋。

王證瑋提醒，春天也是心血管疾病好發期，由於氣溫忽冷忽熱，易導致血管收縮、血壓升高，此外，心腦血管病者普遍存在血管硬化的現象，血液循環不佳下也會造成疲勞睏倦感，若控制不佳更可能產生中風的危機。

以下為王證瑋提供的5個春睏又護心小撇步：