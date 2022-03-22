俄烏戰事陷泥淖 拜登：普丁恐動用化武

有著普丁與拜登肖像的俄羅斯娃娃（圖／美聯社） 有著普丁與拜登肖像的俄羅斯娃娃（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導） 日前俄羅斯煞有其事召開聯合國安理會，指控基輔正研發生化武器，遭批做賊的喊捉賊，而美國總統拜登（Joe Biden）21日再次示警，俄國總統普丁（Vladimir Putin）恐怕正考慮動用化學武器。

根據路透，拜登在一場商業圓桌會議（Business Roundtable）活動中表示，普丁被逼到絕境，便策劃新的偽旗（false flag）行動，嫁禍美國在歐洲研發生化武器，誣陷烏克蘭也有這類實驗室，顯然就是俄國有動用此種武器的意圖。

不過，拜登並未提出證據，俄國駐美大使館也未作出回應。

俄國國防部稍早在毫無根據的情況下，指控烏國政府計劃以化武攻擊自身人民。美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）已警告俄國國家安全會議秘書長帕特魯舍夫（Nikolay Patrushev），俄國若膽敢對烏使用生物或化學武器，後果自負。

有專家指，化武是最後手段，畢竟風險過高，傷敵一千恐自損八百，也是歐美無法接受的紅線，但鑒於俄烏戰事深陷泥淖，難保普丁不會走上這途。烏克蘭國防部則是於3月10日表示，俄國國防部證實了有對烏克蘭使用TOS-1A真空彈。此種熱壓式（thermobaric）炸彈會吸取周遭氧氣，造成高溫爆炸，殺傷力驚人。

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