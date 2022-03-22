【連24紅】台灣2月外銷接單首次站上500億美元　創歷年同月最高

圖為高雄港一景。中央社 圖為高雄港一景。中央社

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）經濟部統計處昨(21日) 表示，電子與傳產動能強勁，儘管逢農曆春節假期，2月外銷訂單金額仍達515.6億美元，不僅創下2月接單首次站上500億美元大關，也是歷年同月新高，年增21.1%，不僅連24紅，增幅為110年9月以來最高。

統計處21日公布2月外銷訂單金額為515.6億美元，優於預估的450億至465億美元，處長黃于玲分析，最主要原因在於5G、高效能運算、新興科技運用需求熱絡，為支撐外銷接單主力，以及供應鏈缺料狀況緩解，推升手機、筆電、顯示卡、伺服器、網通產品等接單成長。

進一步觀察主要貨品表現，電子產品接單金額為176.9億美元，年增31.6%，為連續25個月雙位數成長；資通訊產品金額為147.8億美元，年增29.7%，為連續17個月正成長。

光學器材金額為21.3億美元，與去年同期近持平，終結連續20個月正成長，黃于玲指出，大尺寸面板價格持續走跌，以及民眾的生活在疫後逐漸回到正軌，對電視、筆電的需求趨緩，都有影響，所幸工控、商用面板接單成長，抵銷減幅。

傳統產業方面，因半導體、自動化機械設備需求增加，加上原材物料行情高於上年同月，帶動接單成長，基本金屬為27.3億美元，年增16.1%；化學品19.2億美元，年增22.1%。

不過，塑橡膠製品則因防疫用品需求減少且價格回落，接單金額為20.6億美元，年減1.5%，結束連續17個月正成長。

依主要接單地區來看，美國、中國及香港、歐洲、東協續寫歷年同月新高，以電子、資通信產品為主。

俄烏戰爭延續至今，統計處也對廠商展開調查詢問200多家廠商是否認為俄烏戰爭會影響2月外銷接單情形，有207家廠商回覆。

黃于玲說，當中有180家認為不受影響、9家認為不清楚、18家認為會，可能會因此暫停接單或取消原本訂單。

展望未來，隨著疫苗接種普及、各國相繼解除邊境管制，主要國家加速推動基礎建設，全球經濟呈現復甦，與此同時，新興科技運用及數位轉型加速擴展，各國對台灣半導體高階製程需求仍殷切，皆有著外銷接單成長。

不過，由於俄烏戰爭延續、供應鏈瓶頸仍在、通膨壓力及中國疫情再起等4個不確定因素，恐抑制全球貿易成長動能，黃于玲說，原材物料價格波動，是否對實際貨品需求造成影響，要仔細觀察因應。

她進一步說明，目前中國深圳、東莞地區台商反映，會利用備援工廠調節產能，盡量不會影響訂單，整體接單情形要等3月過後才會比較明朗。

黃于玲預估，3月外銷訂單金額為585至600億美元，年增9%至11.8%；首季金額為1689至1704億美元，年增13.4%至14.4%，若依估計，首季可謂「淡季不淡」，金額也創歷年同季新高。