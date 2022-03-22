【大學繁星推薦放榜】台灣25校招滿、78系無人錄取•錄取率61.81%　缺額919個•創近7年新低

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）111學年度大學繁星推薦管道共67校參與招生，提供1萬6178個名額，今天(3/22) 上午9時公告第1至第7類學群錄取名單以及第8類學群第1階段篩選結果。

111學年度大學繁星推薦管道今公告第1類至第7類學群錄取結果，今年有919個缺額，雖有25校招滿無缺額，但也有78系無人錄取。

111學年度大學繁星推薦管道今天公告第1類至第7類學群錄取結果，錄取率61.81%，比110學年度略增，而缺額919個，則是近7年新低。

大學甄選入學委員會今發布新聞稿，公布111學年度大學繁星推薦入學第1類至第7類學群錄取結果，合計錄取365所高中推薦的1萬5034名一般生，錄取率為61.81%，較110學年度（60.32%）略增。

根據甄選委員會資料顯示，繁星推薦第1類至第7類學群有1萬5952個名額，2萬4323人報名，錄取1萬5034人，僅1校系（政治大學政治系）增額錄取1人，缺額919個，比110學年度（965個）減少，也是近7年新低，缺額及後續放棄入學資格後的缺額，將回流至分發入學管道。

甄選委員會提醒:

3月22日上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼及個人密碼查詢分發比序結果，錄取生由各大學寄發錄取通知單； 考生如對錄取結果有疑義，可於3月23日中午12時前，以網路申請複查。

大學甄選入學委員會今發布新聞稿，公布111學年度大學繁星推薦入學第1類至第7類學群錄取結果，合計錄取1萬5034名一般生，錄取率61.81%；各學群中，以第2類（理、工）、第5類學群（美術）錄取率100%最高，第4類學群（音樂）和不分學群皆無人錄取，錄取率掛零。

中央社引述大學甄選入學委員會指出，111學年度繁星推薦第1類至第7類學群僅1校系（政治大學政治系）增額錄取1人，缺額共919個，僅25校招滿無缺額，78系無人錄取，台灣大學、成功大學等頂尖大學也出現少數缺額。

甄選入學委員會提醒:

繁星推薦第1類至第7類學群分發錄取生無論放棄與否，一律不得報名111學年度大學申請入學或科技校院日間部四年制申請入學；錄取生如欲放棄入學資格，應於3月22日至24日期間至甄選委員會完成網路聲明放棄入學資格作業。

根據111學年度繁星推薦招生簡章規定，參加繁星推薦的考生，在校學業成績全校排名百分比必須符合報名校系規定，各校系也可自訂學測科目或英聽成績作為檢定標準。

繁星推薦管道共分為8類學群，其中第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生通過第1階段篩選後，還須參加第2階段指定項目甄試。

甄選委員會也會於今上午9時公告第8類學群第1階段篩選結果，通過篩選的考生，仍須於5月19日至6月5日期間參加第2階段甄試（面試），各大學將於6月6日前公告錄取名單，並將結果（含成績複查）上傳至甄選會，甄選會於6月8日公告最終錄取名單。

第8類學群第1階段篩選結果:

醫學系有330人次通過篩選，牙醫系有73人次通過篩選，通過篩選的考生仍須參加第2階段甄試。

中央社引述大學甄選入學委員會新聞稿稱，公布111學年度大學繁星推薦管道第8類學群（醫學系、牙醫系）第1階段篩選結果，通過第8類學群第1階段篩選的考生，仍須於5月19日至6月6日期間參加各校系甄試（面試）。

大學甄選委員會表示，今年繁星第8類學群醫學系共11校參與招生，提供187個名額，612人次報名，預計甄試330人次，330人次通過第1階段篩選；牙醫系有7校參與招生，提供39個名額，274人次報名，預計甄試73人次，73人次通過篩選。

甄選委員會提醒，