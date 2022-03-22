風靡歐美的「康普茶」對身體有益？台灣營養師：並非人人都適合

號稱能幫助消化、改善體質的康普茶（Kombucha）在歐美各地掀起潮流後，近來也紅到台灣。（示意圖／pixabay） 號稱能幫助消化、改善體質的康普茶（Kombucha）在歐美各地掀起潮流後，近來也紅到台灣。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導）號稱能幫助消化、改善體質的康普茶（Kombucha）在歐美各地掀起潮流後，近來也紅到台灣。到底康普茶是什麼？那些人不適合飲用？最佳飲用時機為何？以下就由鄭文怡營養師來為民眾解析。

鄭營養師指出，所謂的康普茶，可以用任一種茶葉當基底，例如：紅茶、綠茶、烏龍茶、普洱茶等，再加上水、糖、與紅茶菌（又稱紅茶菇，是由酵母菌加上醋酸菌所生成的物質）醱酵而成。這種添加菌種來醱酵的茶，就是康普茶與一般茶品的最大不同。

天然醱酵的機能性飲品 鄭營養師說，康普茶因以茶葉為基底，含有天然茶多酚與兒茶素；另外，由於康普茶醱酵過程中會產生糖、酒精與二氧化碳，因此帶有微甜的氣泡感；醱酵過程中，酒精會轉換成醋，加上紅茶菌中本身含有醋酸，因此最終產品的pH值會下降，使得康普茶同時具有茶香與果醋風味，為其一大特色。

然而，康普茶並非人人適合！鄭營養師提醒：康普茶的基底是茶，每100C.C.約含有3至5毫克的咖啡因，因此，對咖啡因敏感者如懷孕婦女、幼兒、失眠患者不適合飲用，而如消化道不適、肝腎功能不佳、免疫功能低下以及糖尿病患者也不建議飲用。除此之外，康普茶不適合空腹喝，最佳飲用時機應為飯後。

避免購買來路不明或自釀的康普茶

鄭營養師提醒民眾，儘量不要購買來路不明、標示不清、或是自釀的康普茶，以免因醱酵環境不佳或溫控不良，導致污染或發霉的情形。食藥署也強調，購買時應選擇包裝完整、有品管控制的康普茶，開瓶後若是對嘴喝，瓶口的細菌群可能會影響品質，應儘快飲完，以確保食用安全。