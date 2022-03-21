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俄羅斯示威女編輯拒絕法國政治庇護　盼更多人挺身而出為反戰發聲

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/21 20:29
(圖/美聯社)

(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)俄羅斯國營電視台示威女編輯奧斯雅尼可娃今日接受美國電視台採訪，表示過半俄國人反對戰爭，對現狀不滿已持續累積多年。

俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）節目製作人奧斯雅尼可娃（Marina Ovsyannikova）於本月14日在新聞直播時闖入攝影棚，在攝影機前高舉「不要戰爭」的海報，之後一度下落不明，隨後遭逮被罰3萬盧布（約新台幣8000元），現雖然已獲釋但仍可能面臨牢獄之災。

奧斯雅尼可娃接受美國廣播公司新聞網（ABC News）政論節目「本週」（This Week）採訪時表示，過半俄國人反對戰爭，這是普丁自己的戰爭。採取抗議的決定是「自發」的，這個抗爭行為是個很隨意的決定，但對現狀不滿已持續累積多年。

奧斯雅尼可娃透露，「我們國家頻道的政治宣傳變得愈來愈扭曲，施加在俄羅斯政治上的壓力不能讓我們事不關己，當我與朋友和同事交談時，一直到最後一刻，每個人都無法相信會發生這場可怕的戰爭。」

她說，當戰爭發生時，自己吃不下睡不著，原本考慮參加公共廣場的示威活動，但看到示威者遭到逮捕並面臨牢獄之災，於是決定可以做點別的更有意義的事，讓全世界看到俄國人是反戰的，希望激發更多人挺身而出為反戰發聲。

在拒絕法國提供的政治庇護後，奧斯雅尼可娃表示，擔心自己及兩個孩子的安全，很感激法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）提供幫助，但因為自己很愛國所以已公開表示拒絕。
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