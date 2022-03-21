【ESG永續台灣國際高峰會】哈佛大學教授Robert Stavins：歐盟在氣候政策上扮演重要角色

蔡英文總統在21日「 ESG 永續台灣第二屆國際高峰會」開幕典禮上談及台灣面對2050的淨零挑戰（總統府圖片）。 蔡英文總統在21日「 ESG 永續台灣第二屆國際高峰會」開幕典禮上談及台灣面對2050的淨零挑戰（總統府圖片）。

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）「 ESG 永續台灣第二屆國際高峰會」21日登場，總統蔡英文、金管會、經濟部能源局等政府官員都出席與談，曾參與 COP26的永續議題國際權威專家哈佛大學肯尼迪學院教授斯塔文斯（Robert N. Stavins）和美國耶魯大學商業與環境中心聯合主任寇特（Todd Cort）亦視訊與會，分別就「 COP26 後的氣候政策觀察」與「COP 後的碳交易

市場」兩個主題進行視訊演講，帶領現場觀眾掌握 ESG 布局。

活動主辦單位《今周刊》表示，ESG永續台灣國際高峰會是去年10月底 COP26 之後國內探討氣候變遷永續議題的重量級會議，政府、 企業界與投資人齊聚共同關注ESG革命性趨勢，並分享企業轉型經驗。

蔡英文總統在21日峰會開幕典禮上表示，面對2050的淨零挑戰，台灣在「能源轉型要繼續、產業轉型要加速、生活轉型要啟動、社會轉型要公正」等四大轉型路徑上，讓國家持續前進，包括加強再生能源與新能源（如氫能）應用、製程改善降低能源需求、走向低碳生活及商業模式、以及確保轉型過程中做好與民眾溝通以達公正公平。

21日的高峰會有兩場指標性演講，包括哈佛大學教授斯塔文斯和美國耶魯大學商業與環境中心聯合主任寇特。斯塔文斯教授專業領域為環境經濟學，他在演講中從企業經營面切入，指出目前部分政府及多數學術界多傾向支持制定「貿易制裁」，例如歐盟已提出「碳關稅」，預計 2023 年試行、 26 年上路。依據「碳關稅」的理念，若未來進口到歐盟的商品，出口母國只要在徵收碳稅或減碳議題上行動較不積極，歐盟就可依此課徵碳稅。

斯塔文斯指出，儘管美、中兩大碳排大國，在減碳議題表態上扮演重要角色，但以政策落實情況來看，「歐盟卻是最積極的」。如在建立碳交易平台，歐盟正逐步降低對抵銷機制的依賴，並提高減碳的目標。3月8日，歐盟委員會發布報告書，目標在 2030 年擺脫對俄羅斯的能源依賴，並計畫擴大對風電、太陽能、氫能等永續能源的投資；「在可預見的未來裡，歐盟在氣候政策上將扮演重要角色。」

長期鑽研永續金融與風險管理的寇特主任表示，《格拉斯哥氣候公約》終於建立了國際「碳交易」架構，具體主張包括確保碳權不會重複計算、規定碳權雙邊貿易不徵稅等。在初步架構建立後，寇特分析，對全球碳市場有望帶來幾大影響，如碳交易市場價格的穩定，及降低和穩定投資的邊際成本。

寇特預期，在標準化市場機制下，未來受青睞的專案類型，將會集中於碳權相對容易驗證的標的，「如森林、再生能源、土壤碳封存與農業技術等，將成為市場上的主要碳權來源。」