在生活中看見美！新北美感教育頻道首播 首集金瓜石篇

新北市美感教育頻道「跟著美感去旅行」今（21）日 正式於Youtube頻道、新北學Bar臉書粉絲團及新北藝術E樂園網 站線上開播，讓學生、家長透過影片，在輕鬆、 有趣的影片旅行中去學習美感，培養孩子的美感素養。

首集「黃金山城—金瓜石篇」分為上下兩集， 上集美感旅行團帶領大家到金瓜石的黃金博物館園區旅行， 由該館謝文祥館長導覽，走著輕便道，感受當時台車運用銅礦、 金礦的歷程。同時也深入到礦坑中， 體會以前的流金歲月及礦工的辛苦。 此外也欣賞礦山藝術季中國際地景藝術家王文志的巨型竹編地景作品 「方舟上的集會所」，了解藝術家如何結合園區內的地形、地貌、 產業（銅片）、老樹等元素做出作品。

下集則介紹位處金瓜石的瓜山國小、濂洞國小，如何結合在地人文、 產業、自然去營造美感校園及課程。 其中濂洞國小有著貫穿校舍的超長海景溜滑梯， 鏡頭特別帶著大家溜下溜滑梯，看著海豚、魚類彷彿在頭頂游過， 相當有臨場感。此外也介紹該校的黃金瀑布洗手台， 以黃金琉璃抿石搭配褐色磁磚為山，黃金色磁磚為水槽底， 開水龍頭時彷彿黃金瀑布直瀉而下， 讓孩子感受美感的配色與金瓜石的美景。

新北市國小藝術輔導團召集人暨民安國小校長王健旺表示， 美感教育應該融在生活當中，該頻道運用旅行的概念， 透過真實情境，帶學生體驗、發現、探索美感。 未來頻道還會陸續推出相關節目，由老師企劃、擔任主持人， 將教室搬到戶外，讓美感學習不再只是在課堂、美術館學到的知識， 而是帶孩子在生活中學習美感。

民安國小呂淳涵同學說，影片中， 看到黃金博物館的本山五坑坑道，坑道外的紅色磚牆， 在綠色群山中特別顯眼。藝術家王文志的作品有竹編和銅片， 陽光照射下閃閃發亮，真漂亮，邱子桐同學則分享，他覺得濂洞國小的溜滑梯很有特色，用藍色系與學校旁的海洋結合， 溜滑梯時就像通過海底隧道，有身歷其境的感覺。

教育局長張明文表示，新北市自2021年起成立美感跨域共學基地， 結合美感、雙語及科技研發跨領域課程， 並設置美感影音中心製播美感教育頻道，定期推出「 跟著美感去旅行」，預計一年製播20集， 分享本市深耕美感教育的學校或課程，也會介紹美感景點或建築等， 讓美感教育於生活中推動。

教育局補充，該頻道持續製播中，後續將播放三峽老街巷弄美學、 三芝田心子祕境、成福國小水草塘等單元，歡迎民眾持續收看， 一起跟著美感去旅行。

照片來源：新北市政府教育局提供

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照片來源：新北市政府教育局提供

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