噁！中國黑心「土坑酸菜」遭踢爆工人用腳踩　還亂丟菸蒂、用骯髒貨車載送

中國央視節目15日曝光食品界亂象，其中就包含酸菜的噁心製程。（截圖自央視影片） 中國央視節目15日曝光食品界亂象，其中就包含酸菜的噁心製程。（截圖自央視影片）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合外電報導）中國央視節目15日曝光食品界亂象，其中就包含酸菜的噁心製程。當地媒體報導，節目播出後全縣醬菜廠需停工整頓，國家專項調查組和省級調查組已經進駐進行排查。

綜合外電報導，消費者經常食用的老壇酸菜包，業者過去宣稱是泡在罈子裡用傳統工藝發酵而成，但實際是在土坑中醃製。中國中央電視台節目15日曝光「土坑酸菜」噁心生產內幕，湖南插旗菜業有限公司、錦瑞食品有限公司、壇壇俏等多家醃製酸菜廠存在了食安問題。

根據央視記者實地走訪，收成好的芥菜在未經清洗的狀況下，就被加上水、鹽，再用薄膜簡單包裹，直接蓋上土醃製，3個月後再從土坑挖出來，工人們有的穿著拖鞋、有的光著腳踩在酸菜上，有的甚至一邊抽菸一邊工作，抽完的菸頭就直接扔到酸菜上。而這些噁心酸菜被銷往中國湖北、上海、四川等地，包含一堆國際知名企業。

報導提到，岳陽市君山區雅園醬菜食品廠生產的1公斤包裝的酸菜製品，同樣是收購農民的土坑菜，主要賣給一些餐飲企業。

海霞醬菜廠則是用滿是污漬的車子載送酸菜，並直接把準備加工的酸菜放在地上，然後把酸菜在水裡過一下，就直接切割、裝袋、加入防腐劑後封袋，最後賣給餐飲業。

「土坑酸菜」事件曝光後，各品牌紛紛發表聲明，欲與涉事企業撇清關係；多家電商平台、線下商超也下架老壇酸菜方便麵等相關產品。

湖南省華容縣「土坑酸菜」的食品問題，影響縣內整個醬醃菜行業，當地媒體報導，節目播出後全縣醬菜廠需停工整頓，國家專項調查組和省級調查組已經進駐進行排查。

新京報、央視報導，華容縣委常委會針對當地多名官員給予停職、免職處分，有關部門已對插旗菜業等企業立案調查，並對全縣醬醃菜行業開展地毯式排查。

報導提及，湖南省市場監管局連夜對涉事企業執法檢查，就地查扣所有原料、半成品以及成品，責令停產停業，控制相關人員，並召回已外銷的產品，如有違法情事必定嚴罰。

官員表示，此次事件重創全縣的芥菜種植及醃製產業，出口也受影響，造成很大經濟損失。

此外，有業內人士表示，土坑醃製是當地一種傳統工藝，不能對其否定；也有聲音說，「傳統工藝」不能成為食品安全問題的擋箭牌；還有觀點認為應當將傳統手法與現代工藝有機結合。