Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超393.16億元

賣超開發金7.92萬張最多，另買超中鋼4.42萬張最多

By 台灣英文新聞
2022/03/21 17:08
臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超393.16億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/3/14~2022/3/18）外資在集中市場總買進金額為5,469.87億元，總賣出金額為5,863.03億元，賣超為393.16億元，另統計自2022年年初至3月18日止，外資總買進金額為4兆695.85億元，總賣出金額為4兆5,483.39億元，累計賣超為4,787.54億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆5,157.66億元新台幣，占全體上市股票市值的41.60%，較3月11日的22兆3,474.97億元新台幣，增加1,682.69億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為第一名：中鋼：買進104,215千股，賣出60,038千股，買超44,177千股；第二名：大同：買進167,929千股，賣出127,273千股，買超40,656千股；第三名：和碩：買進62,083千股，賣出24,668千股，買超37,415千股。

台灣證交所表示，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為第一名：開發金：買進172,789千股，賣出252,024千股，賣超79,235千股；第二名：台積電：買進135,845千股，賣出214,381千股，賣超78,536千股；第三名：友達：買進186,735千股，賣出230,265千股，賣超43,530千股。

更新時間 : 2022-03-21 19:37 GMT+08:00

最受歡迎

【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
【懶人包】台灣3月微解封！運動、拍照免戴口罩　雙鐵開放飲食6大措施搶先看
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/1起室內外運動免戴口罩！台鐵高鐵客運可吃東西
台灣3/19新增126確診案•含6本土120境外　指揮中心: 3/22零時起增列韓國航線航班落地採驗
台灣3/19新增126確診案•含6本土120境外　指揮中心: 3/22零時起增列韓國航線航班落地採驗
嘉義喜宴群聚6人確診　染疫台北男曾到新莊吃火鍋
嘉義喜宴群聚6人確診　染疫台北男曾到新莊吃火鍋
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
台灣振興五倍券4月底到期　經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券
療癒甜點來了「2022台北國際烘焙暨設備展」3/17起在南港登場　台灣烘焙大賞Top 30名單揭曉！
療癒甜點來了「2022台北國際烘焙暨設備展」3/17起在南港登場　台灣烘焙大賞Top 30名單揭曉！
好消息！日本疫情消退中 大部分限制將解除、邊境管制亦將放寬
好消息！日本疫情消退中 大部分限制將解除、邊境管制亦將放寬
紀錄片《時代革命》座談會•香港導演周冠威: 不願恐懼進入心靈　時評家李怡：台灣民主靠自己
紀錄片《時代革命》座談會•香港導演周冠威: 不願恐懼進入心靈　時評家李怡：台灣民主靠自己
【台灣能幫烏克蘭】外交部募集物資活動落幕 19日起勿親送或郵寄物資
【台灣能幫烏克蘭】外交部募集物資活動落幕 19日起勿親送或郵寄物資
台灣高鐵清明連假增開班次　車廂內開放飲食有餐車服務
台灣高鐵清明連假增開班次　車廂內開放飲食有餐車服務