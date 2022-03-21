臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超393.16億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2022/3/14~2022/3/18）外資在集中市場總買進金額為5,469.87億元，總賣出金額為5,863.03億元，賣超為393.16億元，另統計自2022年年初至3月18日止，外資總買進金額為4兆695.85億元，總賣出金額為4兆5,483.39億元，累計賣超為4,787.54億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆5,157.66億元新台幣，占全體上市股票市值的41.60%，較3月11日的22兆3,474.97億元新台幣，增加1,682.69億元。

台灣證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為第一名：中鋼：買進104,215千股，賣出60,038千股，買超44,177千股；第二名：大同：買進167,929千股，賣出127,273千股，買超40,656千股；第三名：和碩：買進62,083千股，賣出24,668千股，買超37,415千股。

台灣證交所表示，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為第一名：開發金：買進172,789千股，賣出252,024千股，賣超79,235千股；第二名：台積電：買進135,845千股，賣出214,381千股，賣超78,536千股；第三名：友達：買進186,735千股，賣出230,265千股，賣超43,530千股。