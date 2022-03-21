中華電信攜手臺灣港務公司 打造首座5G智慧海港無人載具整合應用試驗場域

臺灣為四面環海的島國， 港口肩負對外國際貿易及國家門戶發展的重任， 隨著新興技術的發展，國際各標竿港口亦逐漸朝向智慧化發展。 在此趨勢下，中華電信整合集團資源與產業攜手港務公司， 一同響應交通部「 5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」， 與中華系統整合、中華資安國際、中光電智能機器人合作推動「 5G智慧海港無人載具應用及UTM服務功能驗證計畫」。 該計畫結合臺灣港務公司之創新科技試驗場域機制， 以基隆港區作為試驗場域，透過無人機、 無人船與水下海事機器人等無人載具，建構基隆港區空域、 海域之5G智慧巡檢全方位解決方案， 搭配AI智能分析及UTM無人載具智慧監管平台， 並透過中華電信5G企業專網傳輸無人載具資料以全面掌握港區狀況 ，協助專責單位增進巡檢效率，提升港區安全及優化海港環境運作。

現有港區巡檢作業是由人員定期排班進行巡查， 如遇緊急或異常事件時，較無法立即機動性處理， 例如進行海面油汙、垃圾清除、 安排潛水員進行港灣構造物水下檢測...等港區營運管理業務， 且為確保船隻安全作業，須由管理單位提前進行工程規劃和招標， 後續再進行排程執行任務，執行次數固定且有限， 較難機動與彈性的安排相關任務。

中華電信於此智慧海港專案試驗計畫， 特別建置以基隆港場域之客製「 5G智慧海港無人載具整合應用平台」，提供UTM智慧監管、 AI智能分析等海港管理功能。UTM智慧監管可同時監管無人機、 無人船及水下海事機器人運作狀態， 透過5G企業專網傳輸無人載具資料， 利用5G高速率及低延遲特性，提供即時影像回傳， 並在無人載具導入RTK即時動態定位技術(Real- time kinematic)，利用精準定位機制， 滿足巡檢作業任務對定位精準度的高要求。 而AI智能分析功能則提供非法釣客告警、港區道路檢測、 海上汙染物偵測、港區環境變異分析、碼頭防舷材瑕疵檢測、 油汙染及水深監測等應用試驗，幫助全面掌握港區狀況， 協助人員有效進行海港監測管理，掌握即時情況， 代替常態性人工檢查作業，有效降低人工成本及人員風險。

中華電信以領先的技術與各產業攜手加速5G創新應用智慧升級， 為臺灣5G發展盡最大心力。中華電信希望透過此次多方合作模式， 運用5G高速率、低延遲、大連結的特性， 在臺灣各地打造更多的5G創新實證場域，將5G應用導入市場， 引領臺灣進入5G新時代！