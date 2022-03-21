中華電信攜手臺灣港務公司 打造首座5G智慧海港無人載具整合應用試驗場域

臺灣為四面環海的島國，港口肩負對外國際貿易及國家門戶發展的重任，隨著新興技術的發展，國際各標竿港口亦逐漸朝向智慧化發展。在此趨勢下，中華電信整合集團資源與產業攜手港務公司，一同響應交通部「5G帶動智慧交通技術與服務創新及產業發展補助計畫」，與中華系統整合、中華資安國際、中光電智能機器人合作推動「5G智慧海港無人載具應用及UTM服務功能驗證計畫」。該計畫結合臺灣港務公司之創新科技試驗場域機制，以基隆港區作為試驗場域，透過無人機、無人船與水下海事機器人等無人載具，建構基隆港區空域、海域之5G智慧巡檢全方位解決方案，搭配AI智能分析及UTM無人載具智慧監管平台，並透過中華電信5G企業專網傳輸無人載具資料以全面掌握港區狀況，協助專責單位增進巡檢效率，提升港區安全及優化海港環境運作。
現有港區巡檢作業是由人員定期排班進行巡查，如遇緊急或異常事件時，較無法立即機動性處理，例如進行海面油汙、垃圾清除、安排潛水員進行港灣構造物水下檢測...等港區營運管理業務，且為確保船隻安全作業，須由管理單位提前進行工程規劃和招標，後續再進行排程執行任務，執行次數固定且有限，較難機動與彈性的安排相關任務。
中華電信於此智慧海港專案試驗計畫，特別建置以基隆港場域之客製「5G智慧海港無人載具整合應用平台」，提供UTM智慧監管、AI智能分析等海港管理功能。UTM智慧監管可同時監管無人機、無人船及水下海事機器人運作狀態，透過5G企業專網傳輸無人載具資料，利用5G高速率及低延遲特性，提供即時影像回傳，並在無人載具導入RTK即時動態定位技術(Real- time kinematic)，利用精準定位機制，滿足巡檢作業任務對定位精準度的高要求。而AI智能分析功能則提供非法釣客告警、港區道路檢測、海上汙染物偵測、港區環境變異分析、碼頭防舷材瑕疵檢測、油汙染及水深監測等應用試驗，幫助全面掌握港區狀況，協助人員有效進行海港監測管理，掌握即時情況，代替常態性人工檢查作業，有效降低人工成本及人員風險。
中華電信以領先的技術與各產業攜手加速5G創新應用智慧升級，為臺灣5G發展盡最大心力。中華電信希望透過此次多方合作模式，運用5G高速率、低延遲、大連結的特性，在臺灣各地打造更多的5G創新實證場域，將5G應用導入市場，引領臺灣進入5G新時代！