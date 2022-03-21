台灣本土+5　嘉義喜宴群聚再增4人　累計10人　另有93例境外移入

嘉義喜宴群聚延燒，今再增4人。 嘉義喜宴群聚延燒，今再增4人。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增98例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案，其中4人與嘉義婚宴群聚有關，另有93例境外移入(42例為航班落地採檢陽性)；確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、3例女性，年齡介於50多歲至60多歲，居住地分別為嘉義市2例、嘉義縣、雲林縣和台南各1例。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為50例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自印尼(17例)、越南(14例)、美國(6例)、新加坡及泰國(各4例)、韓國及馬來西亞(各2例)、土耳其、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、香港、法國、德國、菲律賓、印度及澳大利亞(各1例)移入，另35例調查中。入境日介於今(2022)年3月5日至3月20日。



指揮中心統計，截至目前國內累計22,003例確診，分別為6,441例境外移入，15,508例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。