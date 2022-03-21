Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

【俄烏戰況】澤倫斯基喊話以色列：幫幫烏克蘭猶太同胞　快賣「金鐘罩」救人

除了溫情喊話以色列國會同意出售「金鐘罩」抵抗俄軍空對地火力攻勢，澤倫斯基也望能儘快促成耶路撒冷和談。

  210
By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/21 12:32
圖為以色列鐵穹防空系統在2021年5月成功攔截來自加薩走廊一端的火箭（美聯社圖片）。

圖為以色列鐵穹防空系統在2021年5月成功攔截來自加薩走廊一端的火箭（美聯社圖片）。

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）俄羅斯普丁對烏克蘭發動的血腥攻擊即將邁入第四周，烏克蘭在總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）領導下奮力對抗俄軍，但面對俄軍不斷擴大的空對地火力優勢，甚至對準非軍事設施，因此有大量無辜平民死傷；為防制俄無情攻擊，澤倫斯基20日向以色列喊話，出手相助同樣是猶太裔同胞的他，能儘快取得俗稱「金鐘罩」的先進飛彈防禦系統救救烏克蘭人。

在澤倫斯基最新的視頻中，他向以色列國會喊話，問以色列是有何考量，為何遲不出售「鐵穹防禦系統」給烏克蘭？

「全世界的人都知道，你們的飛彈防禦系統是全球最頂尖的，你們可以幫助烏克蘭人，拯救無辜烏克蘭平民的生命，裏面甚至還有猶太裔的烏克蘭人啊。」

製造成本高昂且要價不斐的以色列鐵穹防空系統，於2021年5月在與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發生武裝衝突時，成功攔截敵方高達90%的火箭

除了溫情喊話以色列國會同意出售「金鐘罩」抵抗俄軍空對地火力攻勢，澤倫斯基隨後也喊話以色列總理納夫塔利‧貝內特（Naftali Bennett）儘快促成在耶路撒冷舉行烏俄和談，結束這場惡戰。此前，擔任調人角色的貝內特，已與澤倫斯基及普丁進行過多次個別通話。
烏克蘭
以色列
澤倫斯基
金鐘罩
鐵穹防禦系統
貝內特
耶路撒冷

相關新聞

拜登習近平3/18視訊會談結束　美國與中國表述又不同
拜登習近平3/18視訊會談結束　美國與中國表述又不同
2022/03/19 20:40
烏克蘭大城廣場109台空盪盪嬰兒車惹哭人　Lviv市長嘆：戰爭代價
烏克蘭大城廣場109台空盪盪嬰兒車惹哭人　Lviv市長嘆：戰爭代價
2022/03/19 18:21
【護俄惡行假新聞充斥】「俄羅斯入侵烏克蘭美國、北約激的？」二點告訴你　錯的多離譜！
【護俄惡行假新聞充斥】「俄羅斯入侵烏克蘭美國、北約激的？」二點告訴你　錯的多離譜！
2022/03/19 16:01
〈時評〉台灣不是籌碼 台灣是全球的重心
〈時評〉台灣不是籌碼 台灣是全球的重心
2022/03/19 13:50
【對內宣傳要徹底】俄羅斯籲民眾用俄版臉書VK、俄版YT「RuTube」、俄版抖音Yappy
【對內宣傳要徹底】俄羅斯籲民眾用俄版臉書VK、俄版YT「RuTube」、俄版抖音Yappy
2022/03/19 12:48