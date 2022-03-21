【俄烏戰況】澤倫斯基喊話以色列：幫幫烏克蘭猶太同胞　快賣「金鐘罩」救人

圖為以色列鐵穹防空系統在2021年5月成功攔截來自加薩走廊一端的火箭（美聯社圖片）。 圖為以色列鐵穹防空系統在2021年5月成功攔截來自加薩走廊一端的火箭（美聯社圖片）。

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）俄羅斯普丁對烏克蘭發動的血腥攻擊即將邁入第四周，烏克蘭在總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）領導下奮力對抗俄軍，但面對俄軍不斷擴大的空對地火力優勢，甚至對準非軍事設施，因此有大量無辜平民死傷；為防制俄無情攻擊，澤倫斯基20日向以色列喊話，出手相助同樣是猶太裔同胞的他，能儘快取得俗稱「金鐘罩」的先進飛彈防禦系統救救烏克蘭人。

在澤倫斯基最新的視頻中，他向以色列國會喊話，問以色列是有何考量，為何遲不出售「鐵穹防禦系統」給烏克蘭？

「全世界的人都知道，你們的飛彈防禦系統是全球最頂尖的，你們可以幫助烏克蘭人，拯救無辜烏克蘭平民的生命，裏面甚至還有猶太裔的烏克蘭人啊。」

製造成本高昂且要價不斐的以色列鐵穹防空系統，於2021年5月在與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯發生武裝衝突時，成功攔截敵方高達90%的火箭。

除了溫情喊話以色列國會同意出售「金鐘罩」抵抗俄軍空對地火力攻勢，澤倫斯基隨後也喊話以色列總理納夫塔利‧貝內特（Naftali Bennett）儘快促成在耶路撒冷舉行烏俄和談，結束這場惡戰。此前，擔任調人角色的貝內特，已與澤倫斯基及普丁進行過多次個別通話。