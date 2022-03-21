「321世界唐氏症日」台灣副總統賴清德：正視唐寶寶的需要與權益　盼大眾慷慨解囊

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）唐氏症基金會邁向成立24週年里程碑，今年特別在3月21日世界唐氏症日的前夕，舉辦「嘿~小唐我在這2.0 We’ll Be There」記者會，受邀出席的副總統賴清德表示，希望和大家一起正視唐氏症者的需要與權益，也希望社會能夠提供必要的支持和協助。另外，在疫情期間社福經費籌措不易，賴清德期盼企業團體或社會大眾慷慨解囊，讓有需要的弱勢家庭，皆能獲得妥善照顧。

唐氏症基金會董事長林正俠表示，聯合國和國際唐氏症組織 (Down Syndrome International, DSI)於2011年12月，將每年3月21日訂定為「世界唐氏症日」，透過會員國、國際組織以及公私部門舉辦活動，提升社會大眾對於唐氏症者的認識，讓唐氏症者家庭有機會走出黑暗，願意放開心胸與大眾互動。唐寶寶的誕生是機率不是遺傳，即使他們有許多侷限，但能做的事絕對超乎你的想像。

目前社會上對唐寶寶與心智障礙者仍然有許多因為不瞭解而產生誤解，因此在321世界唐氏症日前夕，我們開啟了一個「唐寶寶大聲說」的計畫，每週推出一支大家最常詢問的唐氏症問題，讓唐寶寶親自告訴你：「我能做到的，比你想像得多」，讓照顧者理解與放心，讓社會大眾透過影片探索唐寶寶的能力，進而看見、理解唐寶寶的無限可能。

唐氏症基金會董事長林正俠（左）與公益大使林柏宏合影。（唐氏症基金會提供）

林正俠進一步表示，雖然影片短短30秒，但拍攝時唐寶寶可是花費非常多的時間練習，一次次的NG 就是要呈現最真實及努力的態度給大家，希望透過影片方式，讓唐寶寶親口告訴社會大眾，其實他們跟大家都一樣，只要加倍努力也是可以把事情做好。

「嘿~小唐我在這2.0 We’ll Be There」記者會現場由基金會舞蹈班的孩子在活力十足的舞蹈中揭開序幕，基金會超人氣吉祥物糖糖與甜甜熱情參與外，並邀請形象陽光的藝人林柏宏擔任年度公益大使現身力挺，冀望透過活動給予這一群努力長大的天使更多的關懷與支持，同時也讓更多唐氏症及心智障礙者勇敢的走出來，自在的融入社會。

林柏宏表示，在不同的人身上都有不同的學習，因為認識了他們，從他們身上得到很多純粹又正面的力量，甚至比我能給他們的更多！

林柏宏提到，由於我們能做的有限，但每月的定期捐款，或是支持唐寶寶的手工產品，都是支持唐寶寶家庭的希望來源，呼籲大家能與他攜手用行動與愛支持唐寶寶，讓他們好好學習，勇敢長大！支持公益，讓愛更圓滿、更美好。

年度公益大使林柏宏呼籲大家能用行動與愛支持唐寶寶，支持唐寶寶的手工產品，讓他們好好學習，勇敢長大！（唐氏症基金會提供）

受邀出席記者會的副總統賴清德表示，唐氏症是最常見的染色體異常，因為第21對染色體的突變，導致了對唐氏症者多方面的影響，以出席記者會用行動支持響應世界唐氏症日，是希望和大家一起正視唐氏症者的需要與權益，也希望社會能夠提供必要的支持和協助。賴清德進一步表示，特別感謝唐氏症基金會一直以來與政府通力合作，從唐寶寶出生到老年，協助政府辦理了非常多的服務，滿足不同階段的需要，也經常向政府提出建言，可謂政府的好夥伴。

賴清德指出，唐氏症基金會以推動「唐氏症者全生涯照顧服務」為服務宗旨，秉持「堅持做對的服務」的理念，20多年來努力耕耘，將服務輸送到有需求的唐氏症或身心障礙者家庭，使唐寶寶在溫暖的環境中學習、訓練、成長、安養及照護為持續向前邁進的目標，不僅於本島開展，離島馬祖的四鄉五島，也是他們的服務範疇。

賴清德說，由於近年受疫情及大環境影響，以致社福團體經費及物資籌措均不易，政府責無旁貸要作社福團體最堅強的後盾，期盼企業團體或社會大眾慷慨解囊，讓有需要的弱勢家庭，皆能獲得妥善照顧。

副總統賴清德（後左四）在行政院政委林萬億（後左三）、台北市副市長黃珊珊（後左二）、立委蔣萬安（後右三）、唐氏症基金會董事長林正俠（後右四）陪同下出席記者會。（唐氏症基金會提供）

活動最後林正俠提到，基金會去年也正式成為Down Syndrome International（DSI）國際唐氏症組織的一員，將持續透過辦理各類型活動或文宣宣導倡議，肩負及善盡DSI會員職責，也藉由引進國際間的經驗，為台灣的唐氏症者創造更多的可能。

另外，基金會今年新增設的1~2間小型作業所、日照服務及相關照護機構，都將為更多身心障礙者提供服務。

為慶祝321世界唐氏症日，基金會品牌愛不囉嗦及愛皂事也推出一系列優惠活動，多款零食和手工皂商品最低85折起。優惠活動商品數量有限售完為止，邀請各位朋友繼續用行動支持唐寶寶，更多活動優惠詳情請搜尋愛不囉嗦Abrazo臉書粉絲團。

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