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【俄烏戰況】俄猛攻烏克蘭馬立波　放話：不投降等「更慘烈人道危機發生」

倘若俄軍掌控烏克蘭港市馬立波，就能夠順利貫通陸上廊道運送物資和人員至克里米亞半島，為普丁下一個勢力版圖擴張做準備。

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By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/21 11:51
等待人道救援疏散的烏克蘭孩童（美聯社圖片）。

等待人道救援疏散的烏克蘭孩童（美聯社圖片）。

（台灣英文新聞／楊琇羽　綜合外電報導）俄羅斯總統普丁編造理由向烏克蘭發動軍事攻擊即將邁入第四周，同時間也鋪天蓋地發動假訊息戰企圖合理化開戰理由；路透21日報導，俄軍持續圍攻烏克蘭港市馬立波（Mariupol），更放話若不棄械投降，就等著看「更慘烈的人道危機發生」。

俄軍官向烏克蘭表示，投降生路一條，當地時間周一上午十點會開條人道走廊讓投降者直通莫斯科留活命。

路透報導指出，2月24日俄軍開戰以來，馬立波持續遭到攻擊，迄今有40萬馬立波居民逃不出來，在市區內找地方避難，而人道救援物資被俄軍刻意擋下，導致居民在極少食物及水電的狀態下生存，情況令人擔憂。據報，周日（20日）有4000位居民成功被疏散至烏克蘭其它城市，周一還會有50輛救援巴士會深入馬立波參與疏散工作。

外媒報導，俄羅斯急於攻下馬立波係為成就其勢力版圖擴大的野心，便於建立陸上通道至克里米亞半島。

俄國2014年軍事併吞克里米亞後，耗資巨大在建立半島與俄本土連接的橋樑，這次俄又用併吞克里米亞同樣手法來對付烏克蘭。倘若俄軍掌控烏克蘭港口大城馬立波，就能夠順利貫通陸上廊道運送物資和人員至克里米亞半島，為下一個帝國版圖擴張做準備。

無視全球譴責和多國制裁，普丁持續加大對烏克蘭攻擊力道，上周俄軍在更加強勢的飛彈及火力攻擊下稍能突破僵局，同時也造成更多人死傷。如今外媒引述消息人士報導，身心健康影響下，已殺紅眼的普丁下令準備進行「核戰撤離演習」，俄高官已接獲指令準備因應。

根據聯合國難民署最新數據，截至20日，已有超過340萬烏克蘭難民出逃至歐洲周邊國家，如波蘭，另有約百萬烏克蘭民眾逃至國內其它較安全的城市避難。
烏克蘭
馬立波
克里米亞

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