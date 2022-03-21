〈財經主筆室〉SPAC在亞洲似乎沒有美股風光　星港IPO蜜月相繼失靈

圖為香港一間銀行外的股市行情看板 (美聯社2021年檔案照) 圖為香港一間銀行外的股市行情看板 (美聯社2021年檔案照)

特殊目的收購公司（SPAC）在亞洲似乎沒有美股那麼風光。邁入 2022年，新加坡、香港相繼都有SPAC新兵IPO正式掛牌上 市，其中香港首檔特殊目的收購公司Aquila ACQ-Z（07836.HK）上周五（18日）上市交易， 但表現依舊平平，並沒有展現蜜月行情，讓人不禁懷疑，SPAC神 話是否在亞洲投資人心中，施展不開魔法，將影響未來SPAC公司 選擇市場的意願。

2021年4月13日，東南亞網路叫車與食物外送龍頭 Grab 宣布要和 Altimeter Growth Corp.藉由SPAC 合併上市，估值高達400億美元，成為最大規模的 SPAC上市案，一時之間，SPAC「借殼上市」 成為新興獨角獸公司快速上市的捷徑，一時蔚為風潮。

SPAC是由私募基金或是業界專家成立一家空殼公司， 對外說明將併購哪幾類公司，透過 IPO 募資，再拿這筆錢併購目標公司，不必走傳統IPO冗長的審核與上 市程序，尤其是在新冠疫情下，低成本加上熱錢急尋高報酬股，SP AC更是大受歡迎，2020年美國SPAC初次上市募集金額高達 834億美元，是2019年的六倍；上市家數為248家，亦是2 019年的五倍。

到2021 年底，SPAC 在美國上市家數已來到613 家，共募集了1450 億美元，比 2020增長了91%，占美股整體IPO市場的比重亦已將近六成 之多，影響力是與日俱增。

而風潮随後吹向亞洲，新加坡、香港搶亞洲重要金融中心地位， 競相開放SPAC捷徑、發布新的上市框架，新加坡去年9月2日率 先引進SPAC新制，香港亦於今年元月1日新規生效引入。

而今年1 月 20 日，首檔 SPAC、新加坡主權基金淡馬錫旗下子公司祥峰科技收購（VTA C）正式登陸新加坡交易所，隔天另一檔歐洲資產管理公司Tike hau Capital和LVMH集團董事長Bernard Arnault的控股公司Financiere Agache支持Pegasus Asia亦馬上掛牌，但二檔首日行情均是表現平平。 上周五香港首檔SPAC 股票Aquila上市首日，也同樣並未引發投資人追捧。

Aquila 這檔SPAC雖然單位發行價為10港元，但香港目前只限專業投資 者參與SPAC股份，每手入場價高達105萬港元， 遠高於一般新股發行，門檻過高，以致投資人並不熱絡， 只成交三宗交易，截至18日收盤為止，Aquila價格只剩9. 68港元，不漲反跌3.2%，成交1752萬港元。 而港股恒生指數同一日上周五下跌88.83點，跌幅約為0.4% 。

香港SPAC的上市規則跟美國比相當嚴格， 只容許專業投資人認購和買賣， 且完成併購後且轉換股權完成後才能讓散戶投資人投資。Aquil a雖然在初級市場沒有表現亮眼， 不過上市前其實已獲法人超額認購，包括40家法人機構與近60位 的專業投資人，共計已募得約10億港元資金， 嚴格來說也不能說不成功。

香港、新加坡雖然一開始SPAC新兵掛牌蜜月表現差強人意， 但重點在於宣示作用，希望扶植、吸引一些大中華、 亞洲富有潛力的新星企業、獨角獸到自己的市場掛牌， 吸引海外資金與人才流入才是重點。除了Aquila外，目前還有 9家SPAC公司等著掛牌。

其實更早在2009年韓國交易所與馬來西亞證券委員會早就引入S PAC框架，只是當時交易同樣不熱絡、發展緩慢。說到底，SPA C的成功始終與熱錢息息相關， 在今年俄烏通膨陰影與各國相繼升息下，星港SPAC似乎有些出師 不利，且風險性較高的SPAC特殊「借殼上市」這種模式， 能否獲亞洲投資人青睞並成功複製美股的成功經驗， 可能還需要一些時間來觀察並驗證。