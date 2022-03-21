苗栗縣首包場《時代革命》紀錄片　文學家李喬：港人搏命反抗借鏡　臺灣更要確保民主自由

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）香港紀錄片《時代革命》在台灣上映三周，票房已破2000萬，穩坐今年台灣票房最佳紀錄片，也有逾百場包場觀影活動進行以表達支持，19日在苗栗，臺灣李喬文學協會包辦苗栗第一個包場觀影活動，文學家李喬觀後表示，希望反抗的思想和精神不只存在於書中，而是刻劃在每個前來觀看的民眾的心裏，並看清中國的真面目。

《時代革命》完整呈現2019年香港反《逃犯條例修訂草案》 抗爭運動始末，不僅有抗爭當下的珍貴畫面， 導演周冠威也聯繫採訪到多位抗爭者，貼近他們的內心世界， 讓世人理解這場運動的核心理念。

88歲的文壇大老李喬，是臺灣本土創作數最豐富的作家之一。在80年代，也因作品常觸及社會議題而遭監控及騷擾長達14年。李喬從學校退休後投入民主運動與教育改革，寫實文學作品充滿他對社會人文的關懷，經常觸及社會議題、階級與性別壓迫。

19日臺灣李喬文學協會在頭份尚順威秀影城包場觀影活動，吸引許多當地政治士紳參與，包含知名紀錄片導演陳麗貴，行政院政務顧問前頭份市長徐定禎，徐進榮老師，苗栗縣「進步議員連線」議員陳光軒、陳品安、宋國鼎律師、苗栗縣議員助理張俊堯等。

李喬會後分享會上有感而發表示，「過去在其著作裡面有許多關於反抗的精神，而客家話中也有「硬頸」的詞彙，雖然經常被不理解客家精神的人解讀成頑固的意思，但思想就是一種反抗的精神，今天這個活動是邀請苗栗縣民，跟我一起看時代革命，這部記錄香港近年來反抗運動的紀錄片，希望反抗的思想和精神不只存在於書中，而是刻劃在每個前來觀看的民眾的心裏。」

李喬也感嘆，2010年後中國逐漸強勢介入香港，尤其2019年「送中」法案被提出，年輕一代的港人才開始走上街頭，爭取該有的權益。從紀錄電影看得出來，即使和平的港人走上街頭，仍不免遭暴力阻擋，在催淚彈、水柱與棍棒之下，他們依然勇敢反抗。「這就是我一直主張的反抗哲學。我們必須感謝香港人冒死搏命反抗，讓台灣人看清楚中國的真面目。我們在慶幸臺灣人的命運之餘，更應未雨綢繆，思考如何確保臺灣的民主與自由。」

現任中研院原分所所長、同時也是臺灣李喬文學協會理事長的陳貴賢表示，他會發起這項活動，主要是因為李喬大師的文學作品裡面有許多反抗的故事，所以覺得時代革命這部紀錄片，非常值得苗栗的民眾與李喬大師一起觀看。「尤其是俄羅斯侵吞烏克蘭的現實，即使身處苗栗，依然能夠令人深思台灣長期所面對到的內憂外患問題，希望當我們看到了香港人的勇敢，也能將那份勇氣烙印到自己的內心。」