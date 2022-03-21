馬紹爾總統柯布亞今下午抵台灣　蔡英文總統將頒采玉大勳章表彰貢獻

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）友邦馬紹爾群島共和國總統柯布亞（David Kabua）伉儷今（21）日至25日應邀來台灣國是訪問，訪問團預計下午5時30分搭乘包機抵達桃園國際機場，總統蔡英文明（22）日將以軍禮歡迎、設國宴款待，並授與柯布亞「采玉大勳章」。

外交部上午發佈新聞稿指出，柯布亞總統此行為2020年就任兩年來首度來訪；訪團成員包括外交暨貿易部長粘瑞（Casten Nemra）夫婦、參議員貝將夫婦（Joe Bejang）等人，對增進兩國交流及深化邦誼具有重大意義。

為示禮遇及重視，蔡英文總統將以隆重軍禮歡迎及國宴款待柯布亞總統伉儷訪問團，並將頒贈柯布亞總統「采玉大勳章」，雙方將針對台馬雙邊合作及共同關切事項深入交換意見。

此外，柯布亞總統此行也將接受外交部長吳釗燮款宴，並出席見證台馬農業技術合作協定（Agreement of Agricultural Technical Cooperation）換文儀式。

柯布亞總統為馬紹爾群島開國總統阿瑪達卡布亞（Amata Kabua）之子，曾擔任衛生部長及內政部長，於2020年1月當選總統。柯布亞總統曾多次於國際場域發言力挺台灣，堅定支持我參與國際組織，更積極推動兩國在各領域的交流合作，是台灣長期堅定友人。

我國與馬紹爾群島共享民主、自由及人權等普世價值；兩國建交24年以來，雙方在農漁業、公共衛生、教育、婦女賦權、潔淨能源、基礎建設等領域合作密切，雙邊關係緊密友好。