又是小動物惹禍？台北內湖3000多戶才復電　換新店5000戶停電　台電曝事故原因

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）繼台北內湖今（21）日凌晨3000多戶停電後，新北市新店安坑部分地區上午也突然停電，初估影響5000多戶，新店區長朱思戎表示，台電方面初步了解是線路故障導致饋線跳脫，搶修中，預計10時前可修復，恢復供電。

新店安坑部分地區今天上午約7時20分發生無預警停電，引發部分居民在網路上留言表達不滿，新店區公所獲報立即應變並要求台電儘速查明停電原因並修復供電。

中央社引述朱思戎說明，停電區域約在安祥路及安康路一帶，台電初步了解是線路故障導致饋線跳脫，至於故障原因仍在查修中，但因是小區域停電，主要交通號誌仍正常運作，台電預估今天上午10時前可修復，恢復供電。

另外，台北市內湖區成功路五段至金龍路一帶在凌晨2時左右同樣發生無預警停電，台電表示，因鳥巢引起高壓線路故障，導致饋線跳脫，造成共3000戶停電，經搶修已於2時54分復電。

自303大停電後，全台各地平均一周內發生兩、三次跳電、停電已是稀鬆平常之事，頻率高到引起民怨，尤其每次的事故原因多是動物引起，包括松鼠、壁虎，以及鳥巢，不少網友不免在論壇中抱怨：「這次又是哪隻小動物闖禍？」、「台灣的小動物好調皮」、「內湖認證為鄉下地方」、「又是哪隻中共同路動物？」