傳俄國總統普丁下令核戰演習　震驚高官恐引發世界末日

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 普丁不滿俄國進攻烏克蘭「進度遲緩」，前俄方情報人員於頻道General SVR披露，俄國總統普丁下令準備進行「核戰撤離演習」，震驚克里姆林宮高官，直指普丁是唯一可能引發世界末日到來的人。

綜合外媒報導，據稱前克里姆林宮情報人士19日在自己開設的Telegram頻道General SVR揭露，俄國開戰以來已有1.7萬人死亡，較烏方說法更多，其中包括1萬2949名士兵，其餘則來自私人軍隊，即支持俄方的雇傭軍。

General SVR近日貼文指出，「俄國高官被警告他們或許在不久的將來，將要參加核戰撤離演習，所有接到這項警告的官員都感到非常震驚且擔憂，但他們都表示願意參加」。

頻道指出，普丁邀請目前擔任安全官員的前總統梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）、國會上下二院主席馬特維延科（Valentina Matviyenko）及沃洛金（Vyacheslav Volodin）參加核戰撤離的準備工作。



頻道先前爆料普丁患有多種嚴重健康問題，起初被指是不實消息，卻與西方情報機構針對普丁健康狀況的說法相符，因此被指具參考價值。其指出，普丁近來的心理狀況在核心官員之間引起恐慌，「普丁患有腫瘤、帕金森氏症及情感性思覺失調症」，在這樣的情況下要求政府成員及國會領袖參與核戰撤離準備工作，「這一點也不好笑」，直指普丁是唯一可能引發世界末日到來的人。

該名爆料者稱，他和普丁的圈子內部人士保持密切聯絡，並說「普亭經常把怒氣發洩在親近人士身上，幾乎沒有和任何人進行深度交談，和自己的子女及情婦、前奧運金牌體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）聯絡也很有限」。