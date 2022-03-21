俄羅斯入侵行動, 導致許多烏克蘭兒童也流離失所 (路透) 俄羅斯入侵行動, 導致許多烏克蘭兒童也流離失所 (路透)

無可諱言，長期來，歐洲眾民主國家， 跟中國與俄羅斯這兩個狼狽為奸的共產國家是往來熱絡的、 友善客氣的，反倒對民主台灣，非但沒給過好臉色看， 還可說讓台灣吃足了苦頭與悶虧。

像俄羅斯總統普丁，2017年5月與法國總統馬克宏在巴黎凡爾賽 宮會晤、隔年6月換馬克宏訪聖彼得堡會普丁；像2018年1月馬 克宏訪華期間對習近平的「一帶一路」讚譽有加、隔年11月6日又 在北京跟習近平簽署150億美元貿易合約。

像前德國總理梅克爾，在將經濟關係放在優先考量下， 任內一再唱民主美國川普反調， 對中國獨裁政權和侵犯人權的行為卻無隻字片語； 更大力推動從俄羅斯直通德國的北溪2號天然氣管道。

歐洲這股經濟掛帥的歪風，最終在民主、自由、 人權的省思下出現翻轉。

弔詭的是，第一批站出來向外遞出民主橄欖枝的， 不是民主領頭羊的德、英、法，而是走過共產陰影的捷克、立陶宛、 斯洛伐克、波蘭──這也難怪， 有誰能比這些前共產集團的成員更瞭解體會共產流氓國家的邪惡？ 對共產世界泯滅人性有餘悸猶存、有切膚之痛的這些國家， 很自然能從武漢肺炎肆虐歐洲時， 台灣的即時且自動自發的雪中送炭中（ 免費捐贈歐洲防疫口罩與醫療用品），體會到光輝人性之崇高可貴， 相對也從中國隱匿武漢肺炎疫情的不負責任以及靠疫苗趁火打劫的原 形畢露中，看出冷血的醜陋人性之可惡可憎。顯然， 民主的人性與共產的狼性，是許多歐洲國家由親中變友台的關鍵！

其次，在中國將南海礁岩軍事化後，德、英、法已然大夢初醒， 開始嗅出中國霸權野心的氣息，終而先後加入美國在南海「 自由航行」的行列，開始懂得對中國說不！另外， 歐洲議會痛批中國侵犯新疆人權、香港言論自由，最終以578票： 29票（棄權73票）決議外交抵制2022北京冬奧， 再度對中國說不！

再其次，2月24日俄羅斯明目張膽的入侵烏克蘭， 更讓共產流氓國家侵略的本質、擴張領土的野心， 赤裸裸地展示在世人面前， 也喚醒歐洲民主國家唇亡齒寒的危機意識，紛紛對烏克蘭提供軍援。 英國威廉王子和凱特王妃，更打破王室政治中立的傳統， 聲援烏克蘭！之前一直保持中立的瑞士，也宣布放棄中立， 對俄羅斯全面採用歐盟的制裁措施！

大覺醒的歐洲，何時跟愛好民主、自由、人權、和平的台灣， 搭起全方位的友誼之橋？

（作者為新竹教育大學退休副教授）