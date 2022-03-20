招募新玩家！台灣故事工廠經典代表作《莊子兵法》　黑色幽默推理喜劇北藝中心登場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台北表演藝術中心（以下簡稱北藝中心）3月試營運期間邀請多檔節目精彩上演，故事工廠好評賣座作品《莊子兵法》也是其一，將密室遊戲搬上舞台，自2017年首演以來，超過4萬名觀眾好評。

故事工廠經典代表劇作《莊子兵法》巡演多年累積不少粉絲，透過莊子哲學的思考內涵與密室遊戲劇情設計，以遊戲為開場，宛如大型真人實境秀，內容與韓國電視劇《魷魚遊戲》有異曲同工之處，故事聚焦6位不同職業各懷鬼胎的參賽者，將進入密室遊戲的挑戰賽，贏的人可以獲得高額獎金，輸的人則有生存危機，在解謎的過程中產生衝突也映照出自己人生的困境，題目皆出自中國思想哲學名家《莊子》。

編導黃致凱認為，把「莊子」與「兵法」兩個看似衝突的意義結合在一起，更能引起一場對於人性深層的討論，「莊子」象徵的是自由豁達的心境，而「兵法」則是表現鬥爭的權術，若能把莊子的思想視為一種武器，在人生的困境上則能獲得自由，而「密室」則是最不自由的情境，劇場內的密室同時也象徵著人生中的困境，唯有領略莊子的灑脫精神也才能逃脫屬於自己的人生困境，這一切內涵的呈現都留給現場觀眾當下反芻與想像。

6場演出安排雙卡司輪番上陣，除了原班演員陣容竇智孔、劉亮佐、李劭婕、蔡燦得、林木森、郭耀仁、吳定謙外，更加入全新演員顏嘉樂、陳羿帆等實力派演員，全新演出場地為北藝中心可容納1500人次的大劇院，演出將自4月底至5月初連續2周登場， 購票請洽OPENTIX（02）3393-9888或於官網查詢。



《莊子兵法》莊文森拿槍威脅玩家，演員左起：劉亮佐，蔡燦得（攝影：柯曉東)



《莊子兵法》劇照（攝影：柯曉東)