〈時評〉善用超額儲蓄率、投資國家重要基礎建設　是政府當務之急

台灣的基礎建設，尤其是電力、鐵路等屢遭批評。台電高雄興達電廠（圖）開關場3月3日上午突發事故，就導致南部地區電力供需失衡，造成全台大停電。... 台灣的基礎建設，尤其是電力、鐵路等屢遭批評。台電高雄興達電廠（圖）開關場3月3日上午突發事故，就導致南部地區電力供需失衡，造成全台大停電。中央社

台灣外貿暢旺，中央銀行公布去（2021）年第四季國際收支，經 常帳順差達321.9億美元，全年累計達1161.2億美元，創 歷史新高紀錄。政府應善用寶貴資源，投資國家重要基礎建設，改善 電、水、鐵路、都市更新、道路建設瓶頸，創造台灣更美好的未來。

行政院主計總處指出，2021年因為生產、出口及三角貿易大幅成 長，加上疫情抑制消費，國民超額儲蓄升至9.06兆元， 超過1980年代後期，台灣錢淹腳目紀錄，再創歷史新高。

從2016年國民儲蓄率達35.21%，超額儲蓄2.54兆元開 始，到2020年37.85%，超額儲蓄3兆元，台灣年年都有大 量超額儲蓄率，2021年更因商品貿易順差達到681億美元， 創下歷史新高，併計服務貿易後，順差更大，達新台幣3. 48兆元，超額儲蓄3.73兆元，高達41.32%， 刷新歷史紀錄，比1986年的儲蓄率40.28%還要高。

超額儲蓄率如果不能妥善誘導到國家重大建設，很可能導致資源浪費 ，如果游資再流入不動產、股市，炒作物價，就很容易帶來通貨膨脹 ，或股市不當炒作，浪費國家資源，而且造成貧富差距更大。

去年台灣經常帳順差創新高，主要受惠全球經貿穩定成長，數位轉型 及新興科技需求大，以及航空、貨運、塞港，造成運價上漲等因素， 導致高額貿易順差。其實國際貿易非常現實，一國順差， 必有另一國逆差。

台灣貿易順差最大的來源，主要是中國。2021年兩岸貿易總額為 3283.4億美元，年增率26％。其中中國對台灣出口783. 6億美元，年增30.4%；台灣對中國出口2500億美元， 年增24.7%，換算台灣對中國貿易順差達1716.2億美元， 比2020年的1405億美元，成長22.1%，再創新高。

過去台灣常因經常帳順差太高，觸及美國設立的「匯率操縱」紅線，屢次成為匯率報告中的匯率操縱國，而被逼新台幣升值，影響企業 競爭力。

如何妥善運用龐大的超額儲蓄資源，推動國家重大建設，政府需要審 慎考慮。前央行副總裁許嘉棟最近表示，從2020年統計到202 1年，台灣平均經濟成長率約3.83%， 其中民間團體消費貢獻1.22%，淨出口貢獻1.79%，相較之 下，過去20年間，台灣的公共支出平均每年成長僅0.07%， 對整體經濟成長的貢獻占比，僅約3％，顯示公共建設質、量不足， 應有改善空間。

台灣的基礎建設，尤其是電力、鐵路、水力、道路、都市更新，屢遭 批評，尤其最近缺電、停電，民間質疑聲浪不斷，303全台大停電 之後，企業受創，人民生活不便，皆遭批評，如何徹底改革電力供應 系統，政府應審慎考慮，妥善規劃，如需透過投資更新電網等設備， 亦宜立即大刀闊斧改善，以免招致民怨。

至於水力系統更新，在去年大旱，全台缺水，更暴露自來水管線老舊 ，漏水嚴重，以及農業灌溉溝渠，老舊未修，漏水嚴重，水庫淤積， 疏於清淤等諸多缺失，都應儘速投資改善，防止未來旱澇成災。

再說到鐵路普悠瑪號，以及太魯閣號，連續兩次大車禍。都暴露鐵路 系統亟需改善的危機，不容漠視，政府應劍及履及，投入資源， 全盤規劃台鐵改革的問題。而台灣都市屢次大火，造成人民生命、 財產嚴重損失，在在透露都更及都市建設問題不少，需要政府投入資 源，徹底改造。

台灣超額儲蓄率屢創新高，有喜有憂，喜的是經濟發展佳，外貿暢旺 ，憂的是政府未能運用豐富寶貴的資源，投資於國家未來，以至於公 共建設質量不佳，屢遭質疑，或衍生意外災難，都是政府亟需要檢討 改善之處。如何妥善運用國家資源，為人民創造更美好的未來， 應是政府當務之急。