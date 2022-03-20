搶攻兒童節連假寵兒商機 台北凱達推兒童用餐免費

四月是屬於所有孩子們最開心的月份，台北凱達因應兒童節連假推出餐飲與住房專案搶攻寵兒商機，為國家未來主人翁打造充滿歡樂美味回憶的兒童節假期！台北凱達百宴自助餐廳於四月份推出「有福童饗」之兒童月活動，專案免費招待兒童用餐，凡12歲以下之兒童，由一位全額付費的家長或親友（成人）陪同點用午/晚餐，即可享免費用餐。

百宴自助餐廳主廚梁峰豪今年特別融合小朋友喜歡的食物以及均衡飲食的概念，推出多道繽紛兒童主題創意料理，包含了營養美味的日式三角飯糰、鮮蝦壽司球，深受小朋友喜愛的牛肉起司漢堡起司、火腿熱壓三明治、海苔熱狗，以及西方國家在復活節時必吃的「魔鬼蛋」。甜點還有多款卡通造型的杯子蛋糕，小老虎、麵包超人、天竺鼠…等，超萌造型征服大人小孩的心！平日午餐一大一小只要935元(原價1,402元)，假日午晚餐一大一小也只要1,155元(原價1,732元)，等於67折的優惠！

針對兒童月住房的部分，台北凱達推出「一童趣旅行」住房專案，四月份每房只要2,188元起，可免費升等至家庭三人房，再限量贈送資深媒體人姚詠中(CoCo姐姐）的繪本童書一本，輕鬆逗趣的畫風，適合在旅遊時一起來段溫馨的親子閱讀時光，在童書世界找回最純真的快樂！家庭四人房每房也只要2,738元，限量贈送童書與畫筆，再免費享用Mini Bar！