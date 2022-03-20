台南大員皇冠假日酒店 元素自助餐4/30前限時享優惠

俗話說“民以食為天”，吃東西、享受美食是一件再正常不過的事。加上現代人生活與工作兩頭忙，自助餐可以大啖各式美食吃到飽，就成了國人的飲食新寵。台南大員皇冠假日酒店元素全日餐廳，平日午餐時段為輕食自助餐每人399元起、晚餐與假日時段為全自助餐每人899元起，一直是消費者的最愛，即日起至2022年4月30日止，凡透過inline系統完成線上訂位，用餐最高享85折起。元素全自助餐時段則有週一運動主題日與週三虎友主題日，用餐現賺69折優惠。

自助餐一直以來很多人喜歡吃，因為菜品種類多，可以根據你自己的喜好來吃，而且想吃多少就可以吃多少，因此深受許多民眾喜愛。台南大員皇冠假日酒店元素餐廳平日(週一至週五)午餐時段為輕食自助餐，可從11:30-14:30整整3小時時間，餐檯上的各式餐點無限供應，種類豐富，盡情享用午間的美好食光。

輕食自助餐菜色以沙拉、中西式熱食、蔬食、甜點、季節水果、咖啡、茶飲等，食材內容因應季節變化調整，實際菜色依餐廳現場為主。平日午餐吃得好，還要兼具高CP值，三五好友午間聚會亦或是上班族午餐兼洽公等，都是最佳選擇。12歲(含)以上成人每人399元。即日起透過inline系統完成線上訂位，立即享85折優惠，7-11歲兒童不列入優惠折扣，兒童每人299元，6歲以下免費。以上優惠須另加原餐價10%服務費。

吃到飽對於台灣人似乎有種難以言喻的魔力，台南大員皇冠假日酒店元素餐廳平日晚餐與假日午晚餐時段就屬於全自助餐供應。為了搶喜愛吃到飽的食客，自2022年2月25日至4月30日推出【臺灣好漁．新鮮直送】海鮮季主題料理，廣受好評，就連魚頭君擔任活動代言人親自來推薦，網羅臺灣各地「尚青」的海鮮，讓您不用再東奔西跑，一站式就能悠閒地享受海鮮吃到飽。

即日起至4月30日前加碼好康活動，每週一運動主題日，凡穿運動風服裝享用餐69折優惠，清明連假4/4(一)不適用。每週三虎友主題日，凡生肖屬虎者享用餐69折優惠，須出示身分證件 (出生年份為民國27年/39年/51年/63年/75年/87年/99年)，以上主題日1人符合優惠條件，同桌最多4人同享優惠，須另加原餐價10%服務費。7-11歲以下兒童不列入優惠折扣，依現場餐價計費。主題日專案恕不與餐券、inline訂位優惠或其他優惠合併使用，每日限量20組。線上訂位亦可享平日85折、假日9折優惠。為維持用餐品質，須事先訂位，以免現場久候。訂位專線：06-512-1807。