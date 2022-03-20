台北花園大酒店 饗樂食光．全新客房自助饗宴一泊二食專案

安排一場城市之旅，為生活換個景致，串起每一刻精采。台北花園大酒店看好第二季國旅商機，自即日起至2022年6月30日止，趁勢推出「饗樂食光．全新客房自助饗宴一泊二食專案」，用餐贈住宿，兩人同行，平日每晚3,388元，假日每晚3,688元，旅人輕鬆品味多國自助晚餐饗宴、舒適客房住宿及翌日早餐，每房加價599元再贈雙人爐烤肋眼牛排及碳烤海鮮拼盤一份，嚴選食材經過主廚團隊細膩料理技藝，展現極致，創造專屬春日的幸福食光。

台北花園大酒店以旅艋舺、遊西門為飯店主題，結合在地Bangka船舟語彙，藉由設計手法交織出熱情及文化涵蘊，創造令人驚豔且非凡住宿體驗。此次「饗樂食光．全新客房自助饗宴一泊二食專案」，消費者可入住全新改裝的雅緻客房，並於入住期間享受匯集中、西、泰…等多國美饌、精選啤酒及頂級哈根達斯冰淇淋無限吃到飽的饗聚廚房自助晚餐二客及翌日早餐二客，每房加價599元立即享有肋眼牛排及碳烤海鮮盤，肋眼牛排以海以高溫烤製，使表皮脆化鎖住鮮美肉汁，搭配濃郁的菌菇醬，令人著迷。海鮮部分則是集結彈牙深海魷魚、鮮甜草蝦及豐美魚子醬干貝，當天現流海味佐以黃櫛瓜、綠櫛瓜、青花菜及蕃茄，以橄欖油及檸檬汁碳烤，食材的天然鮮味於舌尖綻放，美食饗宴開啟美好旅程。除餐飲及住房外，另享房客限定的免費古早味零食柑仔舖、專屬停車位及免費接駁服務，探索著艋舺西門商圈的古今風華，體驗著台北城的人文歷史與美景美食，為旅行留下精采回憶。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「伴隨國旅市場熱度增溫與復甦，此次主打老饕們喜愛的吃到飽，及肋眼牛排海鮮拼盤，再加上全新改裝智能房型入住一晚，平日換算等同每人約2千元即可大啖美食，入住享一泊二食，透過星級飯店貼心服務的加乘，成就完美愉悅的旅程，期望開拓多元客源，預估可帶動整體業績1成。」