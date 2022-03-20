換季鼻塞、噴嚏停不了　台灣兒科醫：別輕忽過敏　恐影響孩童學習、睡眠、人際交往等多層面

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）三月季節交替天氣變化大，正是過敏好發季節，許多爸媽備妥空氣清淨機、防蟎寢具組和除濕機，孩子的噴嚏聲卻仍未間斷。兒科醫師歐淑娟分享，氣候不穩定，加上室內、外溫差的刺激下，容易造成免疫細胞的過度活躍，產生呼吸道過敏問題外，更可能影響學習、睡眠、人際交往三個層面。

孩子成長過程中的一舉一動，備受父母關注，當孩子精神不濟時，可能聯想到熬夜，當課業退步，爸媽會誤以為孩子貪玩，但其實這可能都與過敏息息相關。歐淑娟解釋，鼻塞、瘙癢、流鼻涕和打噴嚏等過敏症狀，會使孩子在課堂上分散注意力。研究指出，過敏學童若有症狀，相較於控制良好的學童，曠課與學習成績不佳的狀況更為顯著。

據一項調查指出，超過５成家長認為孩子有睡眠品質差的困擾，而國際研究也證實，高達6成以上過敏學童因鼻塞導致睡眠品質不佳，過敏問題深深地影響著孩童的日常生活。

歐淑娟進一步說明，精神不濟也會影響到孩子情緒，不僅如此研究更指出，與同年齡層健康的孩子相比，過敏兒對參與活動的偏好度更顯著降低5-20%，且較難融入同儕；甚至有調查顯示，1/3敏兒因為過敏症狀認為自己沒有吸引力而不敢主動靠近同學們，過敏已確實對孩子的人際發展受到影響。

歐淑娟說明，面對換季天氣變化大、易潮濕，可以透過除濕機輔助，降低室內溼度，或是定期清掃降低塵螨、黴菌等過敏原的暴露。但考量孩子無法永遠待在家長保護好的環境中，因此日常調整免疫細胞平衡很重要。欲強化免疫平衡，三關鍵不可少。

關鍵一：抗敏飲食基礎餐，菜多多益菌也要多多!

歐淑娟提醒，過量的肉類、脂肪會造成壞菌的增生，使體內環境惡化，不利於益菌生存。建議家長可以關注孩子飲食中肉類、脂肪、蔬菜的比例。除飲食均衡外，可以搭配特定菌種的優酪乳，平衡免疫細胞活性，降低過敏對身體產生的影響。

關鍵二：拒絕熬夜適度減壓，打造抗敏正循環

不規律的生活作息可能讓體內環境變差，導致免疫功能失衡。歐淑娟表示，過敏情況一旦加重，更可能進一步影響到睡眠品質，陷入惡性循環，因此日常生活須保持規律作息！

關鍵三：抗敏不中斷，益菌平衡過敏不上身

根據調查，近7成過敏者曾為降低鼻子過敏發作頻率而採取抗敏行動，卻僅有3成持續抗敏。歐醫師解釋，免疫系統的平衡無法立即改變，唯有透過持續的均衡飲食、規律運動和正常生活作息，適量補充益生菌，才能打造好體質，避免過敏原趁虛而入。

而這項數據可能也顯示了台灣目前仍有許多民眾不了解生活中其實就有很多可以輕鬆、便利補充好菌的食品。部分益生菌有平衡免疫細胞活性的效果，如 LP、NCFM、LGG等菌種，適時補充含有這些好菌的優酪乳，有助於回復身體正常免疫走向。