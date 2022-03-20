台灣時尚針織女王潘怡良跨界奢石品牌　AW22無極系列登東京時裝週

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)台灣時尚品牌潘怡良登上東京時裝週，22AW以無極為題展現針織工藝的浪漫優雅。

在全球的時尚產業當中，潘怡良是少數以針織發展為主的國際知名設計師，其時常受邀出席巴黎、紐約時裝展；更前往中國，是第一位榮獲中國時尚業界中，最高獎項「金頂獎」的台灣設計師。2022年潘怡良GIOIA PAN更再度登上東京時裝週官方日程展演，邀約2022年3月19日 12:00 (臺灣時間)/東京時間13:00 展開數位線上大秀演出。

潘怡良設計中融入典雅、簡約、高質感風格，2022秋冬系列以恆久的東方哲理『無極』為創作主題，與奢石領導品牌「承豪石材」合作，藉由高級訂製服裝與萬年淬煉而成的天然奢石激盪出的火花，跨界結合時尚與自然渾成珍稀石材的美學藝術，逾千坪大理石藝術博物館拍攝中，從抽象道具像、天然紋理到獨有針織設計與頂級訂製服飾，一經發表立刻驚艷國際時尚圈。

GIOIA PAN AW22 - 無極

「無極本無始，無始方無盡」是形容一種天地之間無邊宇宙囊括萬物渾然一體；既沒有開始也沒有結束，既沒有起點也沒有終點的狀態，是萬物的本源也是萬物的歸宿。即是設計師潘怡良將無極孕育出時裝建構、解構循環過程。

潘怡良以“天不言而四時行，地不語而百物生”的內在哲理，思想出無極世界本就處於建構解構以重塑的過程。在2022年代滄海浮沈，歲月變遷的之際，創作出保留東西方文化之新意思維，兩者相互激蕩，呈現作品獨特的個性及風格。

訴諸時尚服飾織製過程之間，掌握的是針織織法在於一織先勾勒線圈、另一織在串套線圈，反覆嵌套交織而成。反覆嵌套交織而成；反覆交錯、從紗線到布面再到立體服裝。探求根源，再梭以成型。與《道德經》出版千年後，被儒門周敦頤發展「無極而太極」，異曲同工、殊途同歸。

另外，品牌這次嘗試跳脫以往暗黑色系，添上沈穩的色彩以黑、米白、灰、墨綠等自然顏色。穿梭運用擅長的針織手法、高級訂製的剪裁設計與多種沈靜穩定紋理與顏色創造出服飾的層次感，為『無極』深奧迷人的主題，玩味出獨有的品牌浪漫優雅風格。

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