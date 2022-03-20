嘉義喜宴群聚6人確診　染疫台北男曾到新莊吃火鍋

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）截至今（20）日，嘉義市耐斯王子大飯店喜宴衍生群聚已有6人確診，嘉義縣府增設四處採檢站，由於案22039曾在3月14日前往新北新莊用餐，新北衛生局也公布相關足跡，提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測。

有一對新人於13日在嘉義市耐斯王子大飯店舉辦婚宴，共有200多人參與，賓客之一的案21792在18日確診後，嘉義市府緊急匡列喜宴賓客居家隔離；中央流行疫情指揮中心昨天宣布嘉義市再新增1人、嘉義縣2人，嘉義縣、市衛生局持續擴大篩檢；今嘉義縣及台北市又各有1例新增個案（案22013、案22039）。

由於嘉義縣新增確診個案21917為嘉義縣秀林國小校長，他未待檢驗報告出爐即參加民雄鄉公所村鄰長聯誼會餐會，導致參與同場餐會的嘉義縣長翁章梁、立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒也被匡列採檢，對此，縣長翁章梁表示，這名校長在採檢結果未出爐就參與活動，縣府依法懲處1.5萬元。

疾管署傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬表示，接受採檢意味曾與感染者有接觸史，建議7至10天潛伏期內不可參加公開活動，即使結果是陰性都應自主健康管理，更何況採檢結果未出爐，身為教育者卻做最壞示範。

因應這起群聚，嘉義縣府在嘉義長庚醫院、大林慈濟醫院、民雄運動公園及秀林國小設置4處採檢站今天持續運作，而確診者相關足跡點已完成清消。

指揮中心發言人莊人祥說明，地方衛生單位已匡列與案21792有關的婚宴賓客，接觸者採檢209人，其中5人檢驗結果為陽性、196人陰性，其餘8人檢驗中。

另外，為配合政府防疫政策，嘉義市耐斯王子大飯店昨天晚間宣布，從20日起至23日止各餐廳實施預防性暫停營業，24日起恢復營業，客房仍維持正常營運。

喜宴相關確診的的足跡也橫跨到新北市，衛生局公布案22039曾在3月14日中午12時51分，到鼎鼎香涮涮屋新莊富國店停留約兩小時（如下圖）。