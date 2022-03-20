俄烏戰爭致國際燃油價格飆漲 　德國啟動「環球能源談判之旅」

俄國是歐洲最主要的燃油供應商，持續攀升的油價是歐洲近來面臨的最大危機。（圖／美聯社） 俄國是歐洲最主要的燃油供應商，持續攀升的油價是歐洲近來面臨的最大危機。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）俄國與烏克蘭的軍事衝突已經持續超過3周，由於俄國是歐洲最主要的燃油供應商，持續攀升的油價是歐洲近來面臨的最大危機，部分國家已突破1公升2歐元，因此不乏國家已在思考如何尋求新的來源，以求穩定國內燃油價格。

德國經濟部長哈柏克 (Robert Habeck)透露，將在近期帶領德國企業的20個代表前往卡達與阿拉伯聯合大公國，與中東產油國家洽談液化石油氣（LNG）的貿易事宜，以求減低對俄國天然氣的依賴。

長期以來，俄國都是德國天然氣最主要的來源，輸入量大約占德國總進口量的50%，甚至還為此拉了2條從俄國經波羅的海直接通往德國的北溪天然氣管道（Nord Stream Pipeline），因此在衝突爆發之初，德國對北約共同對俄制裁的態度一直很曖昧，並未像英、法和東歐國家一樣積極。

德國不只公開對切斷俄國天然氣供應表達了反對立場，還一度關閉領空，拒絕輸烏軍火過境，只求國內燃油價格穩定，為此受到盟邦與一般輿論的批評，最後才在確保國內燃油的替代來源後，才加入對俄制裁，並對烏克蘭提供人道援助。

事實上，德國為了穩定國內燃油物價，不只考量了中東的可能性，哈柏克也在近期出訪北歐重要的燃油供應國挪威，並與全球最大天然氣美國洽談進出口事宜，而同一時間，歐盟也在研議一個可以在5年內大幅降低對俄燃油依賴性的方案。

哈柏克坦承，現階段能源政策很難跟人道考量兩全，不過他也強調，逐步降低對天然氣的依賴並以更環保的「氫能」做取代，才是德國考量的未來藍圖。