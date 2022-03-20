故宮數位新媒體展覽「台灣意象」　全國最大4K畫質沉浸式劇場登場

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)結合5G前瞻數位新媒體展覽的「臺灣意象」展，首展即日起至5月 20日將於國立科學工藝博物館第一特展廳正式展出。

臺灣意象是由國立故宮博物院，偕同國立臺灣博物館、 高雄市立美術館、國立臺灣大學人類學博物館、 順益臺灣原住民博物館與國立科學工藝博物館共同策劃， 並得到國立臺灣美術館、臺北市立美術館、國立臺灣歷史博物館、 國立臺灣圖書館、國家攝影文化中心、中央研究院提供選件，以「 臺灣意象」為主體，藉由數位形式，展出我們生於斯、 長於斯的台灣之風土人情。

「臺灣意象」為一個系列性展覽，本次首展以「 帝國眼中的臺灣風物」為主題， 闡述歷史上不同帝國對於臺灣島的凝視， 以及臺灣人在不同帝國治理下所凝聚出的自我認識與共同意識。

「帝國眼中的臺灣風物」分成三個展區：「圖像臺灣」、「 風景臺灣」、「物產臺灣」，藉由不同帝國治理時期的圖像及文字， 展現各異其趣的萬種風情，映照不同帝國在其治理意向下的視野， 並透過部份議題反映出島內人民對於帝國治理的回應與調適。

在數位展示上，本展覽結合多種數位前瞻性技術，包含5G低延遲互 動、8K高解析影像、高畫質透明螢幕與機械藝術互動， 以及目前全國最大的4K畫質沉浸式劇場， 期望透過數位新媒體與互動手法的演繹， 簡明易懂而且具有趣味性地， 讓觀眾領略到臺灣在各帝國治理下的歷史痕跡與獨特風貌。

「臺灣意象：帝國眼中的臺灣風物」展覽資訊

展期：111年3月11日至5月20日

時間：週二至週日09:00至17:00 （逢週一休館）

展場：國立科學工藝博物館 北館 第一特展廳（高雄市三民區九如一路 720 號）