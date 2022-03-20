【2022兒童口腔健康週】這三類對象看牙免掛號費　牙醫師全聯會推「督導式潔牙法」

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）據調查顯示，這兩年多來因新冠疫情影響，國人忽略口腔保健、沒做定期口腔健康檢查的比例增高，為了讓口腔健康衛生習慣能從小紮根，衛生福利部與中華民國牙醫師公會全國聯合會攜手合作，自明（21）日起4月11日止，舉辦「2022兒童口腔健康週－孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」活動，鼓勵懷孕婦女、幼兒及青少年接受口腔健康檢查，並善用政府相關口腔保健補助資源。

據國外文獻調查指出，近年全球受新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響，在疫情期間在家上班或上學，容易忽略口腔保健，約有20%以上成人忘了睡前刷牙或早上刷牙、31% 成人增加吃零食、甜點的頻率，且有大於50%之成人因疫情考量、沒做定期口腔健康檢查。另一方面，我國成人與老年人的牙周病盛行率更高達80.48%，且隨著年齡層增長而更趨嚴重。

因此，衛福部呼籲不論大人小孩，在疫情期間更要重視口腔健康的照護！

衛福部表示，為了達到「從小保護牙，老來不缺牙」的目標，「2022兒童口腔健康週－孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」活動，鼓勵懷孕婦女、嬰幼兒及15歲以下青少年於活動期間持健保卡至貼有「孕婦嬰幼兒愛心親善牙醫院所」貼紙之牙醫診所/醫院牙科部就診，可享免掛號費之福利。

在日常的口腔保健方面，牙醫師全聯會建議民眾可善用生活中各種氟化物預防齲齒，例如含氟食鹽、含氟漱口水、含氟1,000ppm以上牙膏。世界衛生組織(WHO)也建議，可同時利用多種氟化物防齲方式，另外，政府也針對各年齡層推出口腔保健政策，例如兒童，提供牙齒塗氟、恆牙第一大臼齒窩溝封填及含氟漱口水等多項計畫。

另為提供系統性氟化物的攝取管道，自105年起，推動食鹽加氟，多管齊下，以促進國人口腔保健。為預防牙周病，政府亦提供13歲以上健保民眾每半年一次牙結石清除(洗牙)，以降低國人口腔疾病之發生率。

由於懷孕會改變口腔環境，增加牙周病及齲齒的發生情形，孕期媽媽的口腔健康與嬰幼兒口腔細菌感染關係密切，研究顯示超過70％幼兒的致齲菌來自母親。因此，衛福部呼籲準媽媽們別忘了在懷孕期間每 90 天接受免費專業牙結石清除與口腔保健諮詢，讓嬰幼兒之口腔保健可以向前延伸至懷孕時期。

當嬰幼兒開始長牙就應帶至牙科醫療院所進行口腔檢查，衛教父母如何做好嬰幼兒口腔保健，及早守護口腔健康。

在校園潔牙保健方面，疫情之前，每一個孩童在餐後必定為一個個排隊去刷牙，但新冠肺炎疫情爆發後，為避免飛沫感染，在教育部建議下幾乎所有的學校都暫停刷牙活動，但孩子的口腔健康不能因疫情就被忽略，也因此牙醫師全聯會發展出「校園防疫督導式潔牙」的配套方案，鼓勵學童在老師的督導下，可以在座位上進行餐後潔牙，並備妥防疫用品，如防疫隔板、口罩、衛生紙、酒精、抹布等，減少接觸，持續養成良好的口腔清潔習慣，共同維護孩童的口腔健康！