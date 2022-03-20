好香好逛好療癒　2022台北國際烘焙展倒數6小時！ 北海道霜淇淋、四葉鮮菓子、現烤灌餡蛋捲讓你邊逛邊吃

台北國際烘焙暨設備展今（20）日邁入尾聲，圖為剛出爐的四葉牛乳厚布丁。（德麥食品提供） 台北國際烘焙暨設備展今（20）日邁入尾聲，圖為剛出爐的四葉牛乳厚布丁。（德麥食品提供）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北國際烘焙暨設備展今（20）日邁入尾聲，還沒品嚐療癒甜點的民眾趕快把握最後一天去大飽口福吧。現場最大展位廠商德麥食品今年不畏疫情廣設70攤，將旗下代理的國內外知名品牌通通搬進來，讓烘焙愛好者一次逛好逛滿！

3/17-3/20四天展期德麥食品現場飄香不間斷，攤位舞台區邀請到法國萊思克奶油品牌大使、知名法式甜點創意店CJSJ的主廚Joaquin Soriano，以及法國愛樂薇奶油品牌大使、某某甜點主廚Chef Lai，和烘焙暢銷書作家吳克己師傅、德麥烘焙研發團隊使用法國頂級乳品輪番帶來精彩的現場示範。

而德麥食品代理的北海道十勝四葉鮮乳也以日本直送來台的鮮乳現場製作霜淇淋、鬆餅、牛乳厚布丁，還結合來自斯里蘭卡的精品茶品牌端出特別的緹莉亞伯爵茶鮮菓子，茶香結合奶香，每每端出就被等待的試吃民眾秒殺。

荷蘭芝蘭雅因應市場健康飲食意識抬頭，使用只佔小麥1/50的珍貴麥芽研磨焙製而成全麥麥香粉，與比利時愛迪亞洋梨果醬特製了兼具健康與美味的洋梨肉桂全麥吐司，經過攤位的麵包業者無不被吸引、詢問度超高。

其他現場試吃美食還有現烤灌餡蛋捲、義士濃湯、義大利麵、萬年不敗伴手禮的鳳梨酥，和與澎湖名店－吹吹風精品咖啡館合作販售的TMC咖等。

除了邀請知名甜點店主廚與大家分享烘焙市場上最流行的商品和情報，德麥食品還設置了全展場唯一、最寬闊獨立零售廣場，流淚吐司的靈魂原料凱薩琳麵粉、獲法國法定產區保護認證的萊思克AOP奶油、媽媽團購社團最搶手的京都麻糬鬆餅粉、北海道四葉鮮乳鬆餅粉、今年適逢70周年的瑞士頂級瑞士蓮巧克力等通通都帶到了現場，就是要讓逛展民眾盡情血拚、品嚐熱騰騰下午茶，不僅能一飽眼福更能大飽口福。

德麥食品表示，展期內除了提供旗下各品牌產品限定優惠價外，凡於零售廣場購買咖啡、貝果、冷凍麵包系列商品，即贈愛呷甜耳掛咖啡；凡購買日本北海道十勝四葉系列產品，送四葉隨身涼扇；購買嘉麗寶巧克力產品滿500元，送比利時進口飲品巧克力豆；消費滿2000元，送精緻帆布包，並享免費宅配服務，好康優惠全場最多最划算。