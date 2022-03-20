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美國標槍和刺針飛彈近日內運抵　烏克蘭籲中國譴責俄羅斯侵略野蠻行徑

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/20 09:33
圖/美聯社

圖/美聯社

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）烏克蘭的盟友陸續空運大批武器，協助烏克蘭軍隊對抗俄羅斯入侵，其中也包含近日內將自美國運抵的標槍（Javelin）反戰車飛彈和刺針（Stinger）防空飛彈；另一方面，繼美國警告北京當局，若支持俄國侵略烏克蘭行動勢必會有嚴重後果後，烏克蘭也呼籲中國，譴責俄羅斯的「野蠻行徑」。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）當地時間19日在電視轉播的專訪中表示，烏克蘭數天內就會收到新運交的美國武器，包括標槍（Javelin）反戰車飛彈和刺針（Stinger）防空飛彈。

丹尼洛夫說：「這批武器很快就會運抵烏克蘭，我們指的是幾天內。」

在國際間紛紛提供物資、軍援或譴責普丁侵略行為之際，被視為親俄的中國迄未仍拒絕譴責俄國的侵略行徑。

美國總統拜登（Joe Biden）3月18日於視訊通話期間告訴中國國家主席習近平，任何協助俄羅斯入侵烏克蘭行動勢必會付出代價。倘若在俄羅斯對烏克蘭城市與平民進行野蠻攻擊時，中國向俄羅斯提供物資支援，中方將面臨諸多影響與後果。

19日烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mikhailo Podolyak）也在推特（Twitter）發文表示，「中國能成為全球安全體系的重要成員，倘若它做出正確決定，支持文明國家聯盟並譴責俄羅斯野蠻行徑的話。」

俄羅斯於2月24日揮軍入侵烏克蘭以來，已造成無數平民死傷。根據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）19日表示，截至3月18日已造成至少847名平民喪生，1399人受傷，其中大部分傷亡都是由爆炸性武器肇致，諸如重型大砲、多管火箭系統以及飛彈和空襲轟炸等。

更新時間 : 2022-03-20 12:02 GMT+08:00

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