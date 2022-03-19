拜登習近平3/18視訊會談結束　美國與中國表述又不同

美國總統拜登和中國國家主席習近平周五（3月18日）進行了約兩個小時的視頻（視訊）通話，重點談及烏克蘭局勢和台灣問題。

中國外交部在會後發布的通稿中介紹，拜登表示：「他願意重申，美國不尋求同中國打『新冷戰』，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持『台獨』，無意同中國發生衝突。美方願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關系穩定發展。」

而白宮稍晚發布的相比之下明顯更加簡短的聲明顯示，拜登總統在視頻會上重申，美國對台灣的政策沒有改變，並強調美國繼續反對對現狀的任何單方面改變。

台灣問題：中國的警告 美國的擔憂

根據中國外交部的消息，習近平還指出：「目前，中美關係還沒有走出美國上一屆政府制造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰。特別是美國一些人向『台獨』勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。」

白宮的聲明中沒有提及習近平的上述表態，但是在另一篇白宮官員就拜習會召開的記者會文字稿顯示，有記者提問，當習近平說，「美國一些人向『台獨』勢力發出錯誤信號」，拜登總統具體是如何回應的。

這名白宮高級官員就此回答，拜登總統重申，美國將繼續以「與台灣關係法」、中美三個聯合公報和對台「六項保證」為指導，致力於美方的一個中國政策，「拜登還強調，對北京在台灣海峽的脅迫和挑釁行動感到擔憂。拜登總統明確表示，我們反對任何單方面改變台海現狀。顯然，拜登總統本人投票支持『與台灣關係法』。他堅定致力於其中的原則，拜登政府一貫表現出對台灣的堅定支持，並將繼續這樣做。」

烏克蘭局勢：美國警告 中國不提

白宮的會後聲明顯示，此次談話的重點是「俄羅斯對烏克蘭的無端入侵」。拜登總統概述了美國及其盟國和合作夥伴對這場危機的看法。拜登總統詳細介紹了美國為防止和應對俄羅斯入侵所做的努力，包括增加俄羅斯入侵的代價。拜登還描述了「如果中國在俄羅斯對烏克蘭城市和平民進行野蠻攻擊時向其提供物質支持的影響和後果」。

而中方的聲明中並沒有提及拜登的這一警告，針對美方就烏克蘭局勢的表態僅用一句話概括：「拜登介紹了美方的立場，表示願同中方溝通，防止事態升級。」

當在美國白宮記者會上被問及中國面臨的具體影響和後果時，白宮官員則表示拒絕闡明美方的選項，並表示，將繼續與中國以及美國盟國和合作夥伴直接討論更廣泛的局勢。

美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)在本周早些時候與中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪在義大利羅馬舉行會晤前也曾發出類似警告：「我們正在直接、私下向北京表明，大規模逃避制裁的努力或對俄羅斯提供支持以彌補制裁影響絕對會產生後果。」

針對中國在俄烏戰爭中的立場，中國外交部的聲明介紹，習近平表示：「烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的。中方歷來主張和平，反對戰爭，這是中國歷史文化傳統。」

除了烏克蘭問題外，白宮的會後聲明還指出，兩國元首強調保持溝通的重要性，以管控兩國的競爭態勢。

中方的通稿則總結道，兩國元首認為，此次視頻通話是建設性的，責成兩國工作團隊及時跟進，採取實際行動，爭取中美關係重返穩定發展的軌道，為妥善解決烏克蘭危機作出各自的努力。

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