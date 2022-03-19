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台北市文山區公寓頂樓•女兒牆突坍塌掉落　天降水泥磚塊砸壞3輛汽車•住戶70人疏散

➤警消表示，因現場1樓有大批水泥等物影響居民出入，經統計，共疏散70人。➤北市建管處指出，此棟公寓是民國78年領使用執照，為地下2層、地上5層建物，不是列管海砂屋，去年未有通報紀錄。

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By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/03/19 19:44
台北市警消19日下午獲報，文山區興隆路3段附近巷弄有災害搶救案，到場發現，一處住宅建物疑外牆剝落，導致大面積水泥、磁磚從頂樓掉落，砸壞3...

台北市警消19日下午獲報，文山區興隆路3段附近巷弄有災害搶救案，到場發現，一處住宅建物疑外牆剝落，導致大面積水泥、磁磚從頂樓掉落，砸壞3...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北市興隆路3段附近公寓今天(3/19) 發生頂樓女兒牆掉落，有車輛受損、幸無人受傷，北市府派員清理水泥等物，規劃安置住戶，將釐清責任。

台北市文山區公寓頂樓•女兒牆突坍塌掉落　天降水泥磚塊砸壞3輛汽車•住戶70人疏散

台北市文山區興隆路3段附近巷弄一處建物19日下午發生頂樓外牆剝落意外，大量磁磚、水泥掉落，砸損3輛車及低樓層陽台，幸無人傷。台北市建管處已通報技師到場釐清原因。（翻攝畫面）中央社

台北市警消下午1時許獲報，文山區興隆路3段附近巷弄內某社區有災害搶救案，派人車趕赴現場，抵達時發現，一處公寓外牆剝落，導致大面積水泥、磁磚從頂樓掉落，砸壞3輛汽車，其中1輛狀況嚴重，所幸無人受傷。

警消表示，因現場1樓有大批水泥等物影響居民出入，經統計，共疏散70人。

台北市建管處指出，興隆路3段附近巷弄公寓頂樓有部分女兒牆損壞、掉落，已指派專業人員到場處理，至於女兒牆損壞掉落原因，因過去較少發生類似狀況，仍待進一步調查釐清。

建管處表示，因頂樓女兒牆掉落水泥磚塊砸毀放置1樓車輛，後續會發文給管理委員會或此棟住戶所有權人限期改善、修復，以維護公共安全，至於車輛受損的民眾可要求住戶賠償。

建管處指出，此棟公寓是民國78年領使用執照，為地下2層、地上5層建物，不是列管海砂屋，去年未有通報紀錄。

台北市副市長黃珊珊到場了解狀況後接受媒體聯訪時說，已通知建管處調查房屋結構是否受損，目前有6戶受影響，並規劃安置中繼住宅或入住旅館，會要求建管處確認建物結構安全無虞，才讓住戶返家，警方會持續在場戒備，後續也會釐清相關責任歸屬，希望今晚可先清理通道，讓住戶返家取物。

至於損壞車輛賠償部分，律師翁偉倫指出，公寓外牆基本屬共有部分，由管理委員會負責管理、維護，若管委會疏於維護，導致侵害他人財產、健康、生命，應由管委會負賠償責任。

曾任台北地院民事庭法官的律師張志全表示，依公寓大廈管理條例規定，外牆、磁磚原則由管委會負責管理、維護，並負相關賠償責任，若公寓沒設管委會，回歸民法規定，由公寓全體區分所有權人負責。

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更新時間 : 2022-03-20 04:39 GMT+08:00

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