(台灣英文新聞/楊琇羽 綜合外電報導)在數以千或萬計烏克蘭人民受難的戰爭照片或影像中,一段周五(18日)烏克蘭西部大城利沃夫(Lviv)市長在臉書專頁分享的一段視頻,恐怕會讓全球許多父母難過到掉淚。

俄羅斯對烏克蘭發動的血腥攻擊來到第三周,利沃夫相較其它烏克蘭城市因地利之故較少受到影響。周五,該市中心廣場放置109輛各式各樣嬰兒車,裏面空無一人,紀念著二月俄羅斯普丁發動戰爭以來逝去的109名小生命。

逝去的小天使們,市長 Andriy Sadovyi感嘆,若能因全球領袖早一步強勢封鎖烏克蘭領空,避免遭俄軍飛彈砲擊,也許能有機會長大。「烏克蘭付出的代價好沉重。」

根據聯合國難民署周五更新的數據,截至當日,已有超過310萬烏克蘭難民出逃至歐洲周邊國家,另有百萬烏克蘭民眾逃至國內其它較安全的城市避難。



Several Ukrainian servicemen carry a stroller after crossing the Irpin river on an improvised path on March 5, 2022. (AP photo)