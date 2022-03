【護俄惡行假新聞充斥】「俄羅斯入侵烏克蘭美國、北約激的？」二點告訴你　錯的多離譜！

(台灣英文新聞/施家恩 綜合外電報導)俄羅斯對烏克蘭的血腥攻擊引起全球民主國家陣營的憤怒,不過在台灣及一些地區,有不少民眾陸續收到親友傳來的LINE等社交媒體訊息,假冒政治專家論點,合理化俄軍的攻擊,聲稱是「美國和北約國家激的」、「北約違約在先」,因此「不用對烏克蘭死傷過度反應」等冷血論述。

不過批評冷血之餘,先來看看,這些論述,是不是真的?

為中國共產黨喉舌的中國環球電視網(CGTN)不斷唱和俄羅斯總統普丁的攻烏藉口,指出兵係為助烏克蘭「非軍事化及去納粹化」,也錯誤地將基輔政府描繪成致力法西斯主義活動。VOA近日報導一一反擊這些謬誤。

欲加之罪何患無辭?首先,烏克蘭民選總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在二月底於自己的官方推特推文問道:「他來自猶太家庭,身為猶太人的他,以及一個因為納粹主義而犠牲800多萬生命的國家,受害至深,是怎麼可能會去擁抱納粹?

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. is defending itself & won't give up its freedom no matter what Moscow thinks.