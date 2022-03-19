【護俄惡行假新聞充斥】「俄羅斯入侵烏克蘭美國、北約激的？」二點告訴你　錯的多離譜！

烏克蘭西部大城Lviv一處射擊練習場上，擺置普丁的照片作為靶心。（美聯社照片） 烏克蘭西部大城Lviv一處射擊練習場上，擺置普丁的照片作為靶心。（美聯社照片）

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭的血腥攻擊引起全球民主國家陣營的憤怒，不過在台灣及一些地區，有不少民眾陸續收到親友傳來的LINE等社交媒體訊息，假冒政治專家論點，合理化俄軍的攻擊，聲稱是「美國和北約國家激的」、「北約違約在先」，因此「不用對烏克蘭死傷過度反應」等冷血論述。

不過批評冷血之餘，先來看看，這些論述，是不是真的？

為中國共產黨喉舌的中國環球電視網（CGTN）不斷唱和俄羅斯總統普丁的攻烏藉口，指出兵係為助烏克蘭「非軍事化及去納粹化」，也錯誤地將基輔政府描繪成致力法西斯主義活動。VOA近日報導一一反擊這些謬誤。

欲加之罪何患無辭？首先，烏克蘭民選總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在二月底於自己的官方推特推文問道：「他來自猶太家庭，身為猶太人的他，以及一個因為納粹主義而犠牲800多萬生命的國家，受害至深，是怎麼可能會去擁抱納粹？

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. is defending itself & won't give up its freedom no matter what Moscow thinks. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

第二，中國環球電視網在2月24日時評中，不斷引用克里姆林宮經常使用有關北約的錯誤說法，指稱「美國及北約違背冷戰後最重要的地緣政治承諾，讓北約組織勢力東擴」，這也是挺俄假新聞及台灣民眾間經常收到的錯誤論述中最常出現者，企圖合理化惡戰。

克里姆林宮刻意挪用、扭曲不同時空背景下的承諾，營造美國及北約毀諾的印象，像是把1989至1993年間美國前國務卿貝克（James Baker）與前蘇聯領導人戈巴契夫會晤談「各自隸屬不同軍事聯盟」東西德統一時，所承諾在前蘇聯軍隊撤出東德前，北約部隊不會向東擴張一寸一事（當時東德是前蘇聯華沙公約組織的一員）。當年美國和北約國家也確實做到，消弭了緊張，助東西德順利完成統一。

16年之後，貝克在回顧該歷史事件時就澄清，在與前蘇聯政府就東西德統一系列談判中，「從未提到北約成員資格擴大至華沙公約成員國的前景」。同樣地，當時參與談判的前蘇聯領導人戈巴契夫也在2014年採訪中，證實該承諾是基於當年東西德談統一但要確保仍在東德的華約部隊安全之背景下的產物，形同呼應貝克的說法。

此外，美國官員也不斷澄清，從未簽署任何做出此等承諾的條約及備忘錄。

諷刺的是，普丁早就承認鼓動兩個共和國頓涅茨克和盧甘斯克獨立，是俄國對北大西洋公約組織（簡稱「北約」）的反擊，係一種為自己提供安全保障的手段。因此誰先破壞區域穩定在先？不證自明。

看完兩點證明近日流傳的「護俄論述」有多錯之後，再來加碼揭露，普丁是如何破壞1994年的烏克蘭和平承諾！

1994年，為推動烏克蘭「無核化」，美國、英國、俄羅斯領導人，在匈牙利布達佩斯會晤，並通過一系列安全保證協議以換取烏克蘭同意放棄核武發展。當年，烏克蘭擁有的核子武器數量高居世界第三。

根據是項協議，當時的世界三大軍事強國一致同意尊重烏克蘭的獨立、主權、以及現有邊界；第二，避免對烏克蘭領土完整或政治獨立進行武力威嚇或使用武力；第三，避免透過經濟脅迫迫使烏克蘭妥協主權及自身利益。

再根據另項協議（1975年《赫爾辛基協議》），該協議確立二戰後各國邊界的不可侵犯性。不過，俄羅斯早已拋諸腦後，占領格魯吉亞和摩爾多瓦部份地區，毀諾不良紀錄歷歷在目。