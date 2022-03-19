全台灣首場14天新制砲兵教召　3/19在台南市仁德區登場

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）陸軍第十軍團步兵第257旅「新制14天教育召集訓練」今日(3/19) 為第8天，實施60迫砲、81迫砲、120迫砲訓練模擬彈射擊，召員透過實地操作與訓練，熟稔射擊流程及操作，火砲精準命中目標區，展現精實訓練成果。

綜合軍聞社中華民國陸軍發布的訊息，射擊全程，儘管天氣炎熱，身著全副武裝的召員，仍展現高昂士氣，掌握操作要領，先後完成架砲及射向賦予；隨後並在教官引導下，執行檢查彈藥、裝填、發射等步驟，全體砲班成員同心協力，發揮良好的默契完成訓練彈射擊，展現勤訓精練成果。

另一方面，俄烏開戰後，全國首場14天砲兵教召今天(19日) 在台南登場，中央社引述兩年多前退伍的少校營部參謀主任宋子帆說，保家衛國不是嘴巴說說，義務役期應從4個月延長到兩年，兵員才能接受完整訓練。

俄烏開戰後，全國首場14天砲兵教召，19日在台南市仁德區登場，磨練昔日軍中戰技。中央社

「當今4個月的役期只能說是戰鬥營」宋子帆今天在台南市仁德區麗池公園教召報到現場告訴中央社記者，扣掉例休、新訓及軍訓，4個月役期實際服役時間只剩2個月，根本無法接受完整訓練。

宋子帆於民國88年任軍官，民國108年退伍，他目前任職於南科。退伍2年多的他重新複習軍中專長，他直言義務役期應從4個月延長到2年。

以砲兵而言，宋子帆認為4個月役期是不夠的，國家兵員若欲接受完整訓練，2年時間才能習得應對各種狀況，保家衛國不是口號，不能只是嘴巴說說。

接受教召的下士徐健皓是志願役，6年前退伍後經營雞排店為生，他指出，接受教召需放棄日營業額新台幣7000元至8000元的收入，但面對俄烏戰爭，這次教召是國軍扭轉的機會，也得重新調整。

徐健晧表示，2020年他曾教召7天，對於恢復軍中專長記憶蠻有幫助，他樂意再接受教召，也清楚當前國家的困境。

擔任教召營長的中校郭仲川指出，此次教召將以態度和緩、標準一致，嚴格地要求召員，訓練重點是重新磨練戰技，內容包括編制武器射擊，戰鬥教練及任務訓練等，以激發全民國防意志。

軍方表示，這次教召預定召集320人，但有70人因故請假，報到人數250人，多是台南人，少數來自嘉義及高雄，訓練地區集中在台南市仁德區、大內區及南區。

全台灣首場14天砲兵教召 3/19在台南市仁德區登場

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