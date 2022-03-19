台灣3/19新增126確診案•含6本土120境外　指揮中心: 3/22零時起增列韓國航線航班落地採驗

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增126例COVID-19確定病例，分別為6例本土個案及120例境外移入(64例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於20多歲至70多歲。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為61例男性、59例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自緬甸(26例)、印尼(14例)、越南(12例)、美國(8例)、香港(5例)、菲律賓(4例)、泰國及捷克(各3例)、澳大利亞、奧地利、新加坡及韓國(各2例)、多明尼加、印度、法國、波蘭、西班牙、丹麥、馬來西亞、荷蘭、聖克里斯多福及尼維斯、日本及巴西(各1例)移入，另26例調查中。入境日介於今(2022)年2月23日至3月18日。

中央流行疫情指揮中心今(19)日同時表示，考量近期韓國 COVID-19疫情持續嚴峻，且日新增病例數已高居全球第一，境外移入病例可能影響我國社區防疫，故宣布自今(2022)年3月22日零時起(表定航班抵臺時間)，增列韓國航線航班於落地時採驗，檢驗結果陽性後送醫院或集中檢疫所/加強版防疫旅宿。



指揮中心說明，自韓國航線航班入境旅客，須於抵臺時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陽性者，由專人完成證照查驗後，由空側後送醫院或集中檢疫所/加強版防疫旅宿；檢驗結果陰性者，則接續入境通關程序，並返家進行一人一戶檢疫或前往防疫旅宿完成10天檢疫及採檢措施。



指揮中心指出，目前旅客抵臺時須進行「落地採驗」之航班為歐美、中東、紐澳、印度、東南亞，及本次新增之韓國航線航班，提醒旅客抵臺後務必配合入境檢疫作業。



指揮中心提醒，近期我國入境旅客人數上升，境外移入威脅仍持續，請入境旅客遵守返臺後各項檢疫、防疫措施，共同維護國內社區安全。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,784例確診，分別為6,230例境外移入，15,500例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。